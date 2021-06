LiPad dApple pourrait subir une augmentation importante de la taille de lécran à lavenir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple réfléchit à la possibilité de sortir un iPad Pro de 14 à 16 pouces dans le futur, selon un nouveau rapport.

Le plus grand iPad Pro actuellement disponible a une taille décran de 12,9 pouces, mais pour en faire une véritable alternative aux ordinateurs portables ou aux MacBook, il doit être encore plus grand.

Cest la pensée de Mark Gurman de Bloomberg. Et Apple aussi, semble-t-il.

Gurman a entendu dire quun iPad Pro considérablement plus grand est, à tout le moins, exploré par les ingénieurs et les concepteurs de Cupertino.

Cependant, si un tel produit devait recevoir le feu vert, il ne serait pas disponible avant un certain temps. Il écrit que les modèles plus grands ne seraient pas disponibles avant quelques années "au plus tôt".

"Ils sont peu probables pour lannée prochaine - avec lattention dApple sur un iPad Pro repensé dans les tailles actuelles pour 2022 - et il est possible quils ne viennent jamais du tout", ajoute-t-il.

"Mais un grand iPad serait lappareil parfait pour de nombreuses personnes, dont moi, et continuerait à brouiller les frontières entre tablette et ordinateur portable."

À plus court terme, Apple devrait se concentrer sur lautre extrémité du spectre des tablettes : un iPad mini redessiné.

Des rendus basés sur des informations divulguées sont apparus récemment, montrant quil pourrait adopter le même langage de conception que la gamme actuelle diPad Pro.

Écrit par Rik Henderson.