(Pocket-lint) - LiPad mini d Apple a peut-être été mis à jour avec de nouveaux composants internes en 2019 pour la cinquième génération de la tablette de 7,9 pouces, mais le design est resté le même, il na donc pas eu de rafraîchissement en termes de look depuis plus de six ans.

Il y a beaucoup de rumeurs suggérant quun nouvel iPad mini est en préparation et il semble que nous pourrions enfin voir une mise à jour de conception aussi.

Voici tout ce que nous avons entendu sur lApple iPad mini 6 jusquà présent.

Peut-être octobre

Probablement environ 399 £ / 399 $

Apple na actuellement aucun événement programmé dans lagenda, mais il lance généralement de nouveaux iPad vers octobre.

Comme il a été affirmé que le nouvel iPad mini 6, ou iPad mini (2021) arrivera "plus tard cette année", nous aurions crayonné en octobre comme une supposition éclairée, mais rien nest encore confirmé et il ny a pas de rumeurs détaillant une date précise. pour linstant.

Nous nentendons généralement parler des événements Apple que beaucoup plus près de lheure, nous ne nous attendons donc pas à connaître une date pour liPad mini avant un certain temps si octobre est exact.

En termes de prix, liPad mini 5 actuel commence à 399 £ au Royaume-Uni et à 399 $ aux États-Unis. Cétait plus cher que liPad mini 4, nous nous attendons donc à ce que le nouvel iPad mini reste dans les mêmes proportions ou augmente légèrement.

Plus petit iPad Air

Touch ID déplacé vers le bouton dalimentation

Couleurs noir, argent et or

Sur la base des rumeurs, il semble que liPad mini 6 pourrait voir le plus grand rafraîchissement de conception de la gamme depuis 2013. Des bords plus carrés ont été signalés - en accord avec les modèles iPhone 12 , les nouveaux iMac et iPad Pro - ainsi que des bords plus étroits et un écran plus grand dans le même encombrement.

Il est également affirmé liPad mini - 6 éloignerons de l ID tactile butto n au bas de lécran et le déplacer à l intérieur du bouton dalimentation en haut, comme l Air (2020) iPad offre.

Le cadre en aluminium du nouvel iPad mini est censé mesurer 206 x 137,8 x 6,1 mm - ce qui le rendrait un peu plus haut et plus large que liPad mini 5 - et il serait disponible en noir, argent et or.

Affichage plus grand

Prise en charge du crayon Apple

Les rapports suggèrent que le nouvel iPad mini aura un écran plus grand que son prédécesseur. Il na pas été détaillé de combien plus grand, bien que liPad Air (2020) ait augmenté sa taille de 0,4 pouce lorsquil a modifié le design pour quil soit identique à celui rapporté pour liPad mini 6.

Si tel est le cas, nous pourrions voir liPad mini 6 avoir un écran de 8,3 pouces dans le même encombrement que liPad mini 5 qui a un écran de 7,9 pouces. La résolution augmentera probablement légèrement afin de pouvoir offrir la même densité de pixels que le modèle précédent - 264 ppi - mais nous ne nous attendons pas à un changement énorme.

LiPad mini 5 est déjà compatible avec lApple Pencil, bien quil soit dit que liPad mini 6 pourrait être compatible avec un Apple Pencil plus petit. Nous ne serions pas surpris de voir le design intégrer une bande magnétique pour charger lApple Pencil de 2e génération, comme liPad Air.

Puce A14

5G

Haut-parleurs doubles

USB Type-C

LApple iPad mini 6 fonctionnerait sur la puce A14 Bionic et offrirait une connectivité 5G .

Il ny a pas encore de rapports sur les capacités de stockage - bien que liPad mini 5 actuel soit disponible en options de 64 Go et 256 Go.

Il a été dit quil y aurait deux haut-parleurs au bas de lappareil, qui semblent être positionnés de chaque côté de ce qui serait un port USB Type-C.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur liPad mini 6.

Leaker Jon Prosser en association avec RendersByIan a créé quelques images de ce à quoi liPad mini 6 pourrait ressembler. Indice, il sagit essentiellement dun iPad Air mais plus petit en fonction des rendus.

Mark Gurman a affirmé quApple travaillait sur un nouvel iPad mini pour 2021 avec des lunettes plus étroites et la suppression de Touch ID pour une sortie plus tard dans lannée.

Un tweet de Sonny Dickson a suggéré que liPad mini pourrait avoir le même design sans rafraîchissement du design.

Mannequins iPad Pro et iPad Mini actualisés. Gamme de triple caméras sur les pros. Caméra centrale en haut de liPad mini ; légèrement plus épais. Difficile à dire et différent dans la taille de lécran. pic.twitter.com/5Luizv1T2r – Sonny Dickson (@SonnyDickson) 8 avril 2021

Bloomberg a rapporté quApple prévoyait de mettre à jour liPad mini en 2021 avec un écran plus grand.

Les dessins CAO basés sur les informations de David Kowalski et Pigtou suggèrent que liPad mini pourrait intégrer Touch ID à lécran, ainsi quune caméra frontale perforée.

Écrit par Britta O'Boyle.