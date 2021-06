Voici à quoi pourrait ressembler lApple iPad mini 6 redessiné

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une mise à jour de liPad mini dApple fait lobjet de rumeurs depuis un certain temps, mais jusquà présent, elle na pas encore été lancée. Cela pourrait être sur le point de changer, car une nouvelle fuite nous a donné un aperçu de ce à quoi cela pourrait ressembler en fonction des sources et des schémas.

Les rendus proviennent de Jon Prosser en association avec RendersByIan, et bien que les antécédents de Prosser ne soient pas les meilleurs, la refonte proposée dans les rendus a du sens, même sil peut y avoir un peu de vœu pieux.

Sur la base des rendus, liPad mini 6 ou liPad mini (2021) aura des bords carrés, comme les derniers modèles d iPad Air et diPhone 12. En un mot, cest à peu près liPad Air mais plus petit.

Selon Prosser, liPad mini 6 mesurera 206 x 137,8 x 6,1 mm - ce qui le rend un peu plus haut et plus large que son prédécesseur - mais offrant un écran plus grand dans un encombrement similaire grâce à des cadres plus étroits et à la suppression du bouton daccueil. Comme liPad Air, il est affirmé que Touch ID se déplacera vers le bouton dalimentation en haut plutôt que vers lappareil offrant Face ID comme les modèles iPad Pro .

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 14 Juin 2021

Il est également dit que liPad mini 6 aura USB-C en bas, avec deux haut-parleurs et il est dit quil prendra en charge Apple Pencil, qui pourrait être plus petit que les options actuelles. Prosser affirme également que liPad mini 6 fonctionnera sur la puce A14 et offrira une connectivité 5G .

LiPad mini 6 devrait être lancé avant la fin de 2021 en noir, argent et or, bien quil ny ait aucune indication quant à savoir exactement quand, ni même si.

Écrit par Britta O'Boyle.