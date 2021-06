Configuration requise pour iPadOS 15 : la version 2021 diPadOS fonctionnera-t-elle sur votre iPad ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - iPadOS existe depuis quelques années maintenant et est devenu de plus en plus distinct dIOS, même sil partage le même numéro de version. Cette année, iPadOS 15 est le nom et vous pouvez consulter notre guide complet des fonctionnalités iPadOS .

Cette année, la bibliothèque dapplications arrive tardivement sur liPad en plus de nouvelles fonctionnalités multitâches, de la reconnaissance de texte en direct depuis lappareil photo, de Focus pour minimiser les notifications ainsi que des widgets de lécran daccueil, FaceTime amélioré, traduction automatique, nouvelles notifications, Quick Note et un menu de raccourcis clavier. Il existe également un support de contrôleur de jeu.

iPadOS 15 est compatible avec liPad Air 2 ou version ultérieure et prend en charge la même liste diPad que liPadOS 14 avant lui - ainsi que tous les nouveaux iPad sortis depuis lannée dernière bien sûr. Voici une liste dappareils :

iPad Pro 12,9 pouces (5e génération)

iPad Pro 11 pouces (3e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (1ère génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1ère génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (8e génération)

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad mini 4

iPad Air (4e génération)

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

Écrit par Dan Grabham.