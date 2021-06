Avec le multitâche, liPad se rapproche de plus en plus du remplacement dun ordinateur portable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après le keynote des développeurs Apple de lannée dernière, jai dit quiPadOS ne résout toujours pas le problème clé de liPad (mais il le peut) . Ce que je voulais dire, cest que liPad était encore médiocre pour faire plusieurs choses en même temps - quelque chose que nous tenons pour acquis sur un ordinateur.

Nous avons un tas de fenêtres ouvertes même si nous ne nous concentrons que sur une ou deux dentre elles en même temps. Jécris ceci sur un iMac, avec Chrome et Word côte à côte et les fenêtres Finder et WhatsApp en arrière-plan.

Désormais, avec la nouvelle fonctionnalité Multitasking , Apple a apporté au moins une partie de cette flexibilité à liPad. OK, donc vous ne pouvez toujours pas avoir de fenêtres où vous voulez, mais la nouvelle fonctionnalité Shelf est essentiellement une prise en charge de plusieurs bureaux directement à partir du playbook macOS.

Cest important parce quApple est assez clair sur le fait quil ne veut pas apporter de touche au Mac ; le récent iMac aurait été une introduction brillante pour cela. Mais Apple ne veut clairement pas le faire. Nous avons donc besoin de plus de fonctionnalités sur un iPad. Car, comme Apple aime à nous le rappeler périodiquement , liPad est un ordinateur.

Des millions denfants grandissent maintenant habitués aux écrans tactiles. Ils naiment pas les ordinateurs quils ne peuvent pas toucher et liPad devient lordinateur pour eux (cela ne veut pas dire que le toucher sur Windows 10 ne peut pas non plus répondre à cela, car il peut et le fait).

Le menu multitâche apparaît en haut des applications afin que vous puissiez choisir daccéder à Split View ou Slide Over dun simple toucher. Vous pouvez échanger des applications dans Split View et accéder rapidement à lécran daccueil. Létagère signifie que vous pouvez avoir beaucoup plus de choses ouvertes.

Il existe également de nouveaux raccourcis clavier et vous pouvez voir quels raccourcis sont disponibles. La bibliothèque dapplications iOS, désormais sur iPad, peut servir de lanceur. Universal Control - où vous pouvez travailler avec une seule souris et un seul clavier entre iPad et Mac - est super intelligent.

Mais, Apple ne veut clairement pas encore nous donner tous les jouets. Les fichiers pour iPadOS sont comme une version jouet du Finder de Mac. La prise en charge des écrans externes pour liPad nest pas excellente. Il ny a pas de support multi-utilisateurs (Apple pense que nous devrions tous avoir un iPad personnel, nous devinons). Et certaines applications Apple de niveau professionnel comme Final Cut Pro ou Logic ne montrent aucun signe de devenir des applications iPad.

Mais même si ces choses ne sont pas encore là, il est assez clair que le développement diPadOS ne se dirige que dans un sens - et cest vers un avenir plus flexible.

Écrit par Dan Grabham.