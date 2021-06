iPadOS 15 introduira des fonctionnalités multitâches tant attendues et indispensables sur iPad

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - À la même époque lannée dernière, nous vous disions que liPad nétait pas encore prêt à remplacer votre ordinateur portable. Désormais, Apple a supprimé un obstacle majeur aux fonctionnalités de type ordinateur portable avec le multitâche complet.

La fonctionnalité est lune des plus grandes nouveautés à venir sur liPad depuis un certain temps et fait ses débuts aux côtés des widgets de lécran daccueil , de la bibliothèque dapplications et de nombreuses autres fonctionnalités d iPadOS 15 . Bien sûr, il existe déjà des fonctionnalités multitâches sur liPad telles que Slide Over et Split View, mais cela devrait amener les choses à un autre niveau.

Un nouveau menu multitâche apparaît en haut de lécran et vous permet de réorganiser ce qui se passe à lécran. Vous pouvez utiliser ces icônes pour accéder à Split View, par exemple.

Vous pouvez également utiliser une « étagère » en bas de lécran qui vous permet de vous déplacer entre les collections dapplications ouvertes. Cest à peu près la fonctionnalité de bureau multiple du Mac.

Vous pouvez également facilement désactiver une application dans Split View.

Cependant, certains utilisateurs diPad «pro» seront déçus de ne pas avoir dautres fonctionnalités de type Mac telles que la prise en charge multi-utilisateurs, une application de fichiers de type Finder, une prise en charge complète de laffichage externe ou certaines applications haut de gamme comme Final Cut Pro. à liPad. Peut être lannée prochaine.

Écrit par Dan Grabham.