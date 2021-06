Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple travaillerait sur un nouvel iPad Pro qui inclut la recharge sans fil pour la première fois, ainsi que sur la première actualisation majeure de la conception de liPad mini depuis des années.

Activer la recharge sans fil sur la tablette signifie changer le matériau utilisé à larrière du métal au verre.

Si cela est vrai, cela signifierait que liPad Pro sera le premier iPad à séloigner du boîtier arrière en aluminium qui est un élément standard sur les iPad depuis le tout premier modèle en 2010.

Bien sûr, en raison de leur taille, les tablettes ne sont pas les appareils les plus pratiques pour utiliser des chargeurs sans fil. Non seulement parce que les batteries prennent beaucoup plus de temps à se recharger, mais parce que leur taille rend difficile de les poser correctement sur un tapis de charge.

Cependant, avec les rondelles MagSafe dApple, ce ne serait pas un problème aussi important, et cest ce qui est actuellement testé.

Apple teste également la recharge sans fil inversée dessus, ce qui vous permettrait théoriquement de recharger votre iPhone à larrière de liPad Pro. Ce serait sans doute lutilisation la plus pratique de la technologie sans fil, si elle était mise en œuvre.

La nouvelle vient de Mark Gurman de Bloomberg , qui déclare que liPad Pro capable de charger sans fil devrait être lancé en 2022.

Dans ce rapport, Gurman affirme également que liPad mini fera lobjet dune refonte - enfin - avec des lunettes plus fines testées. Apple envisage également de supprimer le bouton daccueil pour faciliter cela.

Nous imaginons quavec cette refonte, liPad mini serait plus conforme aux modèles iPad Air et Pro, qui ont tous des bordures décran uniformes sur les quatre côtés.

Cela devrait être lancé plus tard cette année aux côtés dun nouveau modèle plus fin de liPad dentrée de gamme destiné aux étudiants.

Si les plans dApple restent les mêmes quaujourdhui - selon Bloomberg - cela signifierait trois refontes de liPad au cours des 12 prochains mois.

Écrit par Cam Bunton.