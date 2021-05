Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple publie chaque année une mise à jour logicielle majeure pour iPhone , iPad et Watch , avec plusieurs mises à jour plus petites tout au long de lannée.

La prochaine mise à jour majeure pour iPad devrait être iPadOS 15. Vous pouvez en savoir plus sur iOS 15 pour iPhone dans notre fonctionnalité distincte, mais voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur iPadOS 15, y compris les fonctionnalités qui pourraient venir, quand il le sera. publié et quels iPads seront compatibles.

Aperçu juin 2021

Sortie septembre 2021

Apple présente généralement un aperçu de ses prochaines mises à jour logicielles lors de sa Conférence mondiale des développeurs (WWDC) en juin. Celui-ci aura lieu du 7 au 11 juin. Vous pouvez lire notre article séparé sur la façon de le regarder ici .

Au cours de la WWDC 21, nous nous attendons à en savoir plus sur plusieurs des nouvelles fonctionnalités quiPadOS 15 apportera aux iPad, bien que le logiciel final ne devrait être publié que plus tard dans lannée, normalement en septembre.

Pour le moment, il ny a pas de date spécifique pour la sortie de liPadOS 15, mais si les modèles traditionnels - avant 2020 - sont suivis, nous nous attendons à ce que le logiciel soit rendu public au début du mois de septembre.

Écran daccueil repensé

Widgets

Refonte des notifications

Les rumeurs suggèrent que liPadOS 15 apportera une refonte de lécran daccueil et de lécran de verrouillage de liPad. On dit que la mise à jour sera la plus importante à ce jour et que les utilisateurs pourront placer des widgets nimporte où, reflétant ce qui est possible sur iPhone.

Comme iOS 15, il est dit que les notifications seront également réorganisées, permettant aux utilisateurs dajuster les paramètres en fonction de leur statut, que ce soit en train de dormir, de conduire, de travailler ou autre. On dit quil y aura également une fonction de réponse automatique à larrière de cette nouvelle fonction de notification.

Dautres fonctionnalités signalées pour iPadOS 15 incluent plus de fonctionnalités de confidentialité pour informer les utilisateurs lorsque les applications collectent secrètement des informations sur vous et éventuellement des mises à jour d iMessage pour le rendre plus similaire à WhatsApp, bien quil soit dit que ce dernier ne parviendra peut-être pas à iPadOS 15.

Bien que certains dentre eux soient probablement improbables, et alors que dautres semblent vouloir fondamentalement macOS sur iPad, ce sont toutes les fonctionnalités que nous aimerions voir arriver sur iPadOS 15:

Bibliothèque dapplications diOS

Widgets diOS

Prise en charge de plusieurs utilisateurs (oh joli sil vous plaît)

Prise en charge de plusieurs fenêtres en multitâche

Lapplication Fichiers ressemble plus à Finder sur macOS

Prise en charge de plusieurs postes de travail comme macOS

Meilleure prise en charge des moniteurs externes

Final Cut Pro

Pour linstant, il nest pas confirmé quels iPad seront pris en charge par iPadOS 15, mais comme iOS 15 abandonnerait quelques modèles avec la puce A9 et les versions inférieures, il est possible quiPadOS 15 fasse de même.

Nous nous attendons à ce que les modèles suivants soient compatibles:

iPad Pro 12.9 (5e génération)

iPad Pro 11 (3e génération)

iPad Pro 12.9 (4e génération)

iPad Pro 11 (2e génération)

iPad Pro 12.9 (3e génération)

iPad Pro 11 (1re génération)

iPad Pro 12.9 (2e génération)

iPad Pro 10.5

iPad (8e génération)

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad Mini (5e génération)

iPad Air (4e génération)

iPad Air (3e génération)

Si tel est le cas, les modèles iPad Pro dorigine perdraient leur support, ainsi que liPad mini 4, liPad (5e génération) et liPad Air (2e génération). Rien nest encore officiel.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur iPadOS 15.

Le journaliste Apple fiable Mark Gurman de Bloomberg a affirmé que liPadOS 15 serait la mise à jour la plus importante à ce jour et serait livré avec un écran daccueil repensé, un écran de verrouillage et des notifications.

iPhoneSoft a signalé que certains des modèles diPhone ne devraient pas être compatibles avec iOS 15. Il est dit quApple abandonnera le support pour les modèles avec la puce A9 et inférieure, suggérant quil pourrait faire de même pour liPad.

Écrit par Britta O'Boyle.