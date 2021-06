Date de sortie dApple iPadOS 15, fonctionnalités et plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple publie chaque année une mise à jour logicielle majeure pour iPhone , iPad et Watch , avec plusieurs mises à jour plus petites tout au long de lannée.

La prochaine mise à jour majeure pour iPad est iPadOS 15. Vous pouvez en savoir plus sur iOS 15 pour iPhone dans notre rubrique distincte, mais voici toutes les fonctionnalités révélées par Apple à la WWDC 21 pour iPadOS 15.

Aperçu en juin 2021

Sortie septembre 2021

Apple a présenté un aperçu de sa prochaine mise à jour logicielle pour iPad lors de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC) en juin, bien que le logiciel final ne devrait pas être publié sur les appareils avant "lautomne". Cela signifie généralement septembre.

Pour le moment, il ny a pas de date précise pour la sortie diPadOS 15, bien que si les modèles traditionnels - avant 2020 - sont suivis, nous nous attendons à ce que le logiciel soit rendu public début septembre.

Une version bêta de développeur pour iPadOS 15 est déjà disponible - publiée le 7 juin, tandis que la version bêta publique est attendue en juillet.

Voici toutes les fonctionnalités annoncées pour iPadOS 15.

Il existe un certain nombre de fonctionnalités multitâches à venir sur iPad avec iPadOS 15, y compris un nouveau menu multitâche qui se trouve en haut des applications, vous permettant daccéder à Split View, Slide Over, plein écran et Center Window dun simple toucher. Il existe également une nouvelle étagère multifenêtre qui vous donnera un accès rapide à toutes les fenêtres ouvertes pour une application.

iPadOS 15 apporte également des améliorations à App Switcher pour faciliter le multitâche. Vous pouvez faire glisser une application sur une autre pour créer un espace Split View, tandis que vous aurez également accès aux applications Slide Over à partir du sélecteur dapplications. La fenêtre centrale vous permet de toucher et de maintenir certaines applications, comme sur un e-mail ou une note, pour louvrir au milieu dun écran Split View sans avoir à quitter lécran.

Les notifications dans iPadOS 15 ont des icônes plus grandes pour les applications et les photos de contact pour les personnes, ainsi quun résumé des notifications. Le résumé des notifications collectera toutes les notifications non urgentes et les enverra à une heure plus pratique, comme le matin, le soir ou à une heure que vous sélectionnez.

Il existe également des suggestions de mise en sourdine et vous pouvez choisir de mettre en sourdine nimporte quelle application ou fil de message pour la journée, lheure suivante ou temporairement.

Comme le dit la rumeur, iPadOS 15 apporte des widgets à liPad, vous permettant de placer des widgets parmi les applications sur votre écran daccueil, comme vous pouvez le faire sur iPhone . Il existe des widgets extra-larges conçus pour iPad et de nouvelles options sont également disponibles, notamment un widget Find My, un widget Mail et un widget Contacts.

Vous pourrez également réorganiser les widgets dans Smart Stacks avec de nouveaux contrôles dans iPadOS 15 et les widgets suggérés pour les applications que vous utilisez déjà peuvent apparaître automatiquement dans Smart Stacks au moment opportun, en fonction de votre activité passée, avec une option pour les ajouter si tu veux.

Volant une autre fonctionnalité de liPhone, iPadOS 15 apporte la bibliothèque dapplications à liPad, vous offrant un seul endroit pour accéder à toutes vos applications iPad, organisées en catégories telles que Productivité et Jeux.

Vous pourrez accéder rapidement à la bibliothèque dapplications à partir du dock et vous pourrez réorganiser les pages daccueil, ainsi que Masquer les pages daccueil.

De nombreuses modifications sont apportées à Notes avec iPadOS 15, notamment des balises, qui vous aident à catégoriser et à organiser les notes, et des mentions, qui vous aident à informer les collaborateurs des notes partagées quil existe des mises à jour importantes.

Il y a aussi un navigateur de balises dans la barre latérale afin que vous puissiez appuyer sur nimporte quelle balise ou balises pour voir les notes avec ces balises et Custom Smart Folders collectera automatiquement les notes en un seul endroit, en fonction de leurs balises.

Pendant ce temps, une nouvelle vue dactivité vous permet de voir quelles modifications ont été apportées à une note partagée, tandis quune vue de surbrillance vous permet de glisser nimporte où sur une note pour révéler les heures de modification et les modifications. Vous pourrez également combiner des images et de lécriture manuscrite dans une note manuscrite.

Comme avec Notes, les balises arrivent également dans les rappels dans iPadOS 15, vous aidant à les organiser et à faciliter leur recherche et leur filtrage. Il y a un navigateur de balises dans la barre latérale pour appuyer sur nimporte quelle balise ou balises et voir les rappels qui sy rapportent, et vous pouvez également créer des listes intelligentes personnalisées qui incluent automatiquement des rappels en sélectionnant certaines balises, dates, heures, emplacements, drapeaux et priorité.

Vous pourrez également accéder à des options rapides pour supprimer les rappels terminés et Siri pourra annoncer des rappels lorsque vous portez des écouteurs AirPods ou Beats.

Quick Note est une nouvelle fonctionnalité diPadOS 15 conçue lorsque vous souhaitez noter rapidement quelque chose, comme un numéro par exemple. Il est accessible de nimporte où dans le système, pendant que vous utilisez nimporte quelle application, en faisant glisser votre doigt ou un crayon Apple dans le coin inférieur de votre écran.

Vous pouvez écrire ou dessiner et la taille de la note rapide peut être ajustée. Vous pourrez également ajouter des liens à partir dune application ou dun site Web et une vignette de la note rapide apparaîtra dans le coin lorsque vous reviendrez pour vous rappeler ce que vous avez noté précédemment.

Les cartes dans iPadOS 15 incluent un globe interactif, ainsi que plus de détails pour certaines villes, comme laltitude, les routes, les bâtiments et les points de repère. Il existe également de nouvelles fonctionnalités de conduite qui affichent des éléments tels que les passages pour piétons et les voies de bus, et la carte des transports en commun a également été repensée.

Vous trouverez également vos paramètres fréquemment utilisés en un seul endroit, ainsi quune recherche améliorée, telle que le filtrage par cuisine ou par restaurants ouverts au moment de la recherche.

FaceTime reçoit une grosse mise à jour avec iPadOS 15 et iOS 15. Spatial Audio arrive dans lapplication dappel vidéo, avec le mode Portrait, la vue en grille, lintégration du calendrier, le zoom, les alertes muettes et une fonctionnalité appelée SharePlay pour vous permettre de regarder, écouter et partager des applications pour vivre des choses ensemble.

Il existe également des liens FaceTime, vous permettant de partager un lien avec nimporte qui pour linviter à rejoindre un appel FaceTime. Cela peut être fait via un navigateur Web sur un appareil Android ou Windows afin que les amis et la famille puissent se joindre même sils nont pas diPhone ou diPad.

iPadOS 15 introduit également le mode disolation de la voix qui bloque les bruits ambiants pour aider votre voix à sonner plus clairement, tandis que le mode large spectre apporte tous les sons de la pièce.

Comme avec iOS 15, Photos fait lobjet dune refonte dans iPadOS 15 en termes de fonctionnalité Mémoires. Apple Music est intégré à Memories, avec des suggestions de chansons basées sur vos goûts, ainsi que sur le contenu de vos photos et vidéos, et une fonctionnalité appelée Memory Mixes vous permet dentendre différentes chansons avec un rythme et un souvenir correspondant.

Il existe également une interface interactive pour que vous puissiez facilement modifier les photos et les vidéos, et il existe également de nouveaux types de mémoire, y compris les souvenirs et les tendances axés sur les enfants au fil du temps.

Les autres fonctionnalités de Photos dans iPadOS 15 incluent un volet dinformations plus riche pour les photos, une meilleure reconnaissance des personnes pour lalbum Personnes et Suggérer moins souvent qui vous permet de dire aux photos que vous souhaitez voir moins dune date, dun jour férié ou dun lieu spécifique, par exemple.

Une fonctionnalité Partagé avec vous est fournie avec iPadOS 15 qui voit le contenu qui vous est envoyé via Messages apparaître dans lapplication correspondante afin quil soit plus accessible. La fonctionnalité fonctionnera dans Photos, Safari, Apple TV , Apple News, Apple Music et Apple Podcasts.

Vous pourrez épingler du contenu particulièrement intéressant afin quil soit élevé dans les sections Partagé avec vous.

Une nouvelle fonctionnalité appelée Focus dans iPadOS 15 vous permet de filtrer automatiquement les notifications en fonction de ce que vous faites. Vous pouvez choisir parmi lune des options de Focus standard - Ne pas déranger, Personnel, Travail, Sommeil - ou vous pouvez créer un Focus personnalisé.

Vous pourrez définir des interruptions autorisées afin que les notifications importantes puissent passer, et vous pouvez également définir des écrans daccueil spécifiques pour chaque focus afin de réduire les tentations. Si vous définissez un focus sur un appareil Apple, il le définira sur tous vos appareils Apple.

Les mises à jour de l application Find My dans iPadOS 15 incluent des emplacements en direct pour la famille et les amis avec lesquels vous partagez votre emplacement, offrant des mises à jour en continu. Il existe également un widget Find My et la prise en charge de Find My Network pour AirPods Pro et AirPods Max , vous permettant dentrer dans la portée Bluetooth afin que vous puissiez jouer un son pour les localiser.

De plus, iPadOS 15 apporte des alertes de séparation, donc si vous laissez un appareil, un AirTag ou un élément tiers compatible dans un endroit inconnu, vous en serez averti.

Les mises à jour de confidentialité avec iPadOS 15 incluent un rapport de confidentialité des applications qui vous indique à quelle fréquence les applications ont accédé à votre appareil photo, votre emplacement, votre microphone, vos photos et vos contacts au cours des sept derniers jours, ainsi que les autres domaines quelles ont contactés.

Il existe également un collage sécurisé et les développeurs peuvent vous permettre de partager votre position avec un bouton personnalisable dans leurs applications. Il existe également des mises à jour de confidentialité de Mail où vos expéditeurs de courrier ne pourront pas obtenir dinformations sur votre activité de courrier, par exemple lorsque vous avez ouvert un e-mail. Votre adresse IP sera également masquée afin quelle ne puisse pas être utilisée pour créer un profil sur vous.

Il existe une barre donglets simplifiée pour Safari dans iPadOS 15, ainsi que dautres fonctionnalités telles que tirer pour actualiser - vous permettant de tirer du haut pour actualiser une page, la recherche vocale, les extensions Web, la mise à niveau automatique vers HTTPS pour les sites connus pour le prendre en charge, et une page de démarrage personnalisable.

Vous trouverez également des groupes donglets, vous permettant denregistrer et dorganiser les onglets dune manière qui vous convient et de basculer entre eux à laide de la barre latérale ou du menu déroulant.

Une fonctionnalité appelée Contrôle universel sur iPadOS 15 vous permettra dutiliser un seul clavier, souris ou pavé tactile entre les appareils. Aucune configuration ne sera requise et la fonctionnalité vous permettra de déplacer votre curseur de votre Mac vers votre iPad, par exemple, ainsi que de glisser-déposer du contenu entre les appareils.

La fonction de contrôle universel fonctionnera avec jusquà trois appareils.

Pour iPadOS 15, la barre de menus du clavier a un nouveau look, regroupant les mêmes fonctionnalités dans un espace plus petit. Il existe également une nouvelle vue pour la vue des raccourcis clavier, avec des raccourcis classés par éléments tels que Fichier, Modifier, Formater, Afficher et Rechercher.

Il y aura également des raccourcis clavier supplémentaires entre les applications et vous pourrez naviguer dans les applications à laide du clavier pour une meilleure productivité.

Une fonctionnalité appelée Live Text est à venir avec iPadOS 15 qui rend le texte dune photo interactif. Cela signifie que vous pouvez utiliser des fonctions telles que copier, coller, rechercher et traduire, vous permettant dappeler un numéro sur une photo par exemple. Live Text fonctionne dans Safari, Screenshot, Quick Look et Photos.

En tant quextension de Live Text, il existe également une fonction Visual Look Up qui vous permet den savoir plus sur une photo dans une image, par exemple, dapprendre la race dun chien ou de trouver des informations sur un point de repère populaire.

Spotlight Search a été amélioré pour iPadOS 15, offrant un résultat pour toutes les informations que vous recherchez. Il existe également un accès à lécran de verrouillage, une recherche améliorée dans lApp Store où vous pouvez télécharger une application sans quitter Spotlight et une prise en charge de la recherche dimages Web.

Dautres améliorations incluent Spotlight utilisant les informations de Photos pour permettre la recherche dans votre bibliothèque complète par emplacement, personnes, scènes ou même des éléments spécifiques dune photo, comme un chien ou une voiture.

iPadOS 15 apporte une extension d iCloud avec iCloud+, offrant un certain nombre de fonctionnalités, notamment la possibilité de masquer votre courrier électronique et de connecter plus de caméras de sécurité avec HomeKit Secure Video. Il existe également une fonction de relais privé iCloud qui vous permet de vous connecter virtuellement à nimporte quel réseau et de naviguer avec Safari de manière plus privée.

iCloud+ vous permet également de personnaliser votre adresse e-mail iCloud Mail avec un nom de domaine personnalisé et dinviter les membres de la famille à utiliser le même domaine avec leur adresse e-mail iCloud.

iPadOS 15 apporte Translate to iPad, avec toutes les mêmes fonctionnalités que liPhone, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires, notamment lécriture manuscrite avec Apple Pencil et la possibilité douvrir Translate in Split View. Il existe également une fonction de traduction automatique qui détecte automatiquement lorsque vous commencez à parler, un mode hors ligne et un mode de conversation.

Il existe un certain nombre de mises à jour de Siri avec iPadOS 15, y compris la prise en charge hors ligne des demandes telles que les minuteries, les alarmes, le contrôle de la lecture audio et la messagerie. Toutes les demandes audio seront entièrement traitées sur votre iPad avec iPadOS 15, et des améliorations ont été apportées à la reconnaissance et à la compréhension de la parole.

Dautres mises à jour de Siri incluent la possibilité de se référer à des contacts à lécran à utiliser comme contexte pour envoyer un message ou passer un appel, ainsi que la possibilité de maintenir le contexte et de partager des éléments à lécran. Siri peut également annoncer des notifications lorsque vous portez des écouteurs AirPods ou Beats et annoncer des messages dans CarPlay.

Les raccourcis Siri se synchroniseront automatiquement sur iPhone, iPad et Mac avec iPadOS 15 et le partage est également amélioré, il est donc plus facile de télécharger un raccourci et de lutiliser vous-même, ou de partager un lien pour que quelquun dautre fasse de même.

Il existe également une fonctionnalité Suggestions daction suivante qui vous aide à compléter un raccourci que vous créez.

Pour ceux qui utilisent lapplication Voice Memos dApple, iPadOS 15 offrira la possibilité daccélérer ou de ralentir la lecture des enregistrements Voice Memo. Lapplication analysera également les enregistrements et ignorera les lacunes dans votre audio dun simple toucher.

Il sera également possible de partager plusieurs mémos vocaux à la fois.

Oui, nous navons détaillé que les principales fonctionnalités de votre iPad avec iPadOS 15 ci-dessus. Il existe de nombreuses autres mises à jour plus petites que nous avons répertoriées ci-dessous pour vous donner une idée de ce que vous pouvez vous attendre à changer avec le nouveau logiciel.

Mises à jour daccessibilité

Événements in-app dans lApp Store

Widget App Store

Protection avancée contre la fraude sur Apple Card

Option pour ajouter des contacts de récupération de compte pour retrouver laccès à lidentifiant Apple

Possibilité dajouter un contact hérité pour accéder à vos informations si vous décédez

Recherche repensée pour iBooks

Connectivité 5G améliorée

5G préféré au Wi-Fi

Détection de paquets pour HomeKit Secure Video

Améliorations du clavier

Mises à jour Memoji

Fil dactualités repensé

Authentificateur intégré pour les mots de passe

Recommandations de podcasts personnalisés

Temps darrêt à la demande pour Screen Time

Bien que certains dentre eux soient probablement peu probables, et tandis que dautres semblent vouloir essentiellement macOS sur iPad, ce sont toutes les fonctionnalités que nous aimerions toujours voir arriver sur iPadOS 15 et qui nont pas encore été annoncées :

Prise en charge de plusieurs utilisateurs (oh joli sil vous plaît)

Prise en charge de plusieurs fenêtres en multitâche

Application de fichiers ressemblant davantage au Finder sur macOS

Prise en charge de plusieurs postes de travail comme macOS

Meilleure prise en charge des moniteurs externes

Final Cut Pro

Apple a confirmé que les iPad suivants prendront en charge iPadOS 15 :

iPad Pro 12.9 (5e génération)

iPad Pro 11 (3e génération)

iPad Pro 12.9 (4e génération)

iPad Pro 11 (2e génération)

iPad Pro 12.9 (3e génération)

iPad Pro 11 (1re génération)

iPad Pro 12.9 (2e génération)

iPad Pro 12.9 (1ère génération)

iPad Pro 10.5

iPad Pro 9.7

iPad (8e génération)

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad mini 4

iPad Air (4e génération)

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

Voici toutes les rumeurs liées à iPadOS 15.

Apple a dévoilé certaines des fonctionnalités de liPad avec un aperçu diPadOS 15 lors de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC).

Le journaliste Apple fiable Mark Gurman de Bloomberg a affirmé que liPadOS 15 sera la mise à jour la plus importante à ce jour et viendra avec un écran daccueil repensé, un écran de verrouillage et des notifications.

iPhoneSoft a signalé que certains des modèles diPhone ne devraient pas être compatibles avec iOS 15. Il est dit quApple abandonnera la prise en charge des modèles avec la puce A9 et inférieure, suggérant quil pourrait faire de même pour liPad.

Écrit par Britta O'Boyle.