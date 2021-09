Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé une fonctionnalité appelée Center Stage lors dun événement en avril 2021. La fonction de caméra vous permet de passer les mains libres et deffectuer plusieurs tâches pendant un appel vidéo, car elle vous suivra et vous gardera au courant de la prise de vue tout le temps.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Center Stage, y compris son fonctionnement, ses fonctions et les appareils sur lesquels il est disponible.

Center Stage utilise la caméra frontale TrueDepth ultra-large de 12 mégapixels sur les appareils compatibles, ainsi que la technologie dapprentissage automatique, pour reconnaître un utilisateur et le garder en vue centrale. Cela signifie que lorsque vous vous déplacez pendant un appel vidéo sur un appareil compatible, la fonction Center Stage effectuera automatiquement un panoramique de la caméra pour vous garder dans le coup.

Si dautres se joignent à lappel vidéo, Center Stage les reconnaît également et effectue un zoom arrière pour que tout le monde sadapte à la vue - similaire à la technologie offerte par Facebook Portal et Amazon Echo Show 10 . Il convient de noter que la fonctionnalité ne fonctionne pas sur les animaux de compagnie, uniquement sur les humains.

Regardez la vidéo de lévénement Spring Loaded dApple ci-dessous. Il devrait commencer à la marque 46:11 - lorsque la partie Center Stage commence.

Apple imagine que la fonctionnalité est utile lors des sessions de tableau blanc avec des collègues ou des réunions de famille ou, comme le montre une vidéo de démonstration lors de son événement Spring Loaded, elle pourrait être utilisée pendant que vous cuisinez et lors dun appel vidéo. Lidée est quavec Center Stage, vos appels vidéo devraient être plus attrayants.

Non. Apple a déclaré quil fonctionnerait avec des applications tierces telles que Zoom et Webex, ainsi que FaceTime, et il existe une API pour que dautres applications offrent une compatibilité avec la fonctionnalité.

Au lancement, Center Stage était exclusif à liPad Pro 2021, car lappareil était équipé de la nouvelle caméra TrueDepth ultra-large de 12 mégapixels dApple. Apple a annoncé liPad mini (2021) et la 9e génération de liPad standard lors dun événement en septembre 2021, tous deux dotés de la caméra TrueDepth requise pour Center Stage et offrant tous deux la fonctionnalité.

La liste des appareils compatibles prenant en charge Center Stage est donc la suivante :

iPad Pro (2021)

iPad mini 6 (2021)

iPad (9e génération)

Apple a confirmé que cela ne fonctionnait pas avec l iMac mince M1 également lancé lors de lévénement Spring Loaded davril 2021.

