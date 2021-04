Le nouvel iPad Pro obtient la puce M1 et la 5G

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé que les nouveaux modèles diPad Pro seront livrés avec le même chipset M1 à 8 cœurs que le dernier MacBook Pro et la famille iMac nouvellement annoncée.

Ils seront également disponibles avec une capacité de stockage interne accrue - jusquà 2 To - plus la prise en charge Thunderbolt et USB4 pour le port USB-C.

Cela signifie que les deux variantes sont capables de vitesses de transfert filaire jusquà 40 Gbit / s et de connectivité Ethernet 10 Gbit / s.

Une autre nouveauté majeure est la prise en charge de la 5G sur les modèles cellulaires (via eSIM), tandis que la caméra frontale a été modifiée pour inclure un objectif ultra-large de 12 mégapixels. Cela vient également avec ce quApple appelle Center Stage, dans lequel la caméra vous suit dans la pièce pendant que vous vous déplacez pendant un appel vidéo. Il se déplace pour vous garder dans le coup - un peu comme l appareil Portal TV de Facebook.

La caméra arrière a été mise à niveau pour inclure une matrice similaire à liPhone 12 Pro et 12 Pro Max, y compris LiDAR .

LiPad Pro 12,9 pouces est livré avec quelques cloches et sifflets supplémentaires sur le dessus. Il dispose dun écran Mini-LED Liquid Retina XDR. Cela comprend 10000 ampoules LED miniatures derrière le substrat LCD pour créer un contraste HDR et une saturation des couleurs bien meilleurs. En effet, Apple affirme produire des images aussi bonnes que son moniteur Pro Display XDR.

LiPad Pro 11 pouces sera également publié en même temps, à partir de 749 £ / 799 $ - le même prix que la version précédente.

LiPad Pro 12,9 pouces sera au prix de 999 £ / 1099 $.

Ils seront disponibles en pré-commande à partir du 30 avril et seront disponibles à partir de la seconde quinzaine de mai.

