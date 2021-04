Siri dit que le prochain événement de lancement dApple est le 20 avril, de nouveaux iPad à venir?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain événement spécial dApple devrait avoir lieu le 20 avril à Apple Park à Cupertino, selon lassistant de la société, Siri.

Des rapports ont émergé ce matin des États-Unis indiquant que, actuellement, Siri répond à la question `` Quand aura lieu le prochain événement Apple ? avec «Lévénement spécial est le mardi 20 avril ...».

Dans létat actuel des choses, il semble que cette réponse ne saffiche que pour ceux qui ont un identifiant Apple basé aux États-Unis. Nous avons pu confirmer cette réponse à laide dun compte américain, que vous pouvez voir sur notre image principale.

Avec nos identifiants au Royaume-Uni, lassistant répond simplement par «Vous pouvez obtenir tous les détails sur les événements Apple sur Apple.com».

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par MacRumours et confirmée par le Verge. Nous avons contacté Apple pour un commentaire et mettrons à jour cet article si et quand ils répondent.

Alors quest-ce quon attend? Apple utilise généralement son événement de printemps pour lancer de nouveaux iPad et, parfois, lance une édition spéciale diPhone en même temps.

Pour cet événement, le fabricant devrait lancer de nouveaux modèles diPad Pro, éventuellement ses propres trackers AirTags pour rivaliser avec Tile, et un iMac repensé.

La refonte de liMac est sur les cartes depuis un certain temps, car elle na pas fait lobjet dune actualisation majeure de la conception depuis un certain temps maintenant. Plus important encore, cest lun des modèles qui na pas encore été équipé des processeurs M1 fabriqués par Apple .

Jusquà présent, MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini sont les seules gammes basées sur la plate-forme M1 et la société populaire devrait ajouter une version plus puissante aux produits dans les mois et les années à venir.

Nous avons également vu des rumeurs sur un appareil Apple TV de type Echo Show avec un haut-parleur intégré - comme HomePod - et une caméra pour passer des appels FaceTime.

Meilleure tablette 2021: les meilleures tablettes à acheter aujourdhui Par Britta O'Boyle · 9 Février 2021 Notre sélection des meilleures tablettes à acheter aujourdhui, y compris les meilleurs appareils 2 en 1 et tablettes compactes à une variété de

Bien sûr, rien de tout cela na encore été confirmé, nous devrons donc attendre un peu jusquà ce quApple nous dise à tous officiellement ce qui va suivre.

Écrit par Cam Bunton.