Le nouvel iPad mini semble conserver son design vieux de 9 ans

(Pocket-lint) - Une fuite des futurs appareils iPad Pro et iPad mini révèle que non seulement liPad Pro conservera son design actuel, mais que liPad mini le fera.

Nous pensions que lactuel iPad mini - sorti en 2019 et examiné ici - serait le dernier modèle doté du bouton daccueil traditionnel Touch ID. Au lieu de cela, nous nous attendions à ce quil utilise le nouveau système Touch ID de liPad Air avec Touch ID sur le bouton daccueil.

Actualisation des iPad Pro et des mannequins iPad Mini. Réseau triple caméra sur les pros. Caméra centrale en haut sur iPad mini; légèrement plus épais. Difficile à dire et taille décran différente. pic.twitter.com/5Luizv1T2r