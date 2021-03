Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple prévoit de mettre à jour sa gamme diPad avec de nouveaux modèles diPad Pro, un nouvel iPad mini avec un écran plus grand et un iPad de modèle de base mis à jour, selon un nouveau rapport de Bloomberg .

Les modèles iPad Pro auront un design familier. Ils ressembleront aux iPad Pro 11 et 12,9 pouces de mars dernier, mais mis à niveau avec de nouveaux processeurs «à égalité» avec la puce M1 trouvée dans les derniers MacBook Air, Pros et Mac mini dApple. LiPad Pro 12,9 pouces pourrait également avoir un écran Mini LED avec un rapport de contraste plus élevé - ce qui, selon la rumeur, arriverait sur les tablettes dApple depuis quelques années.

Les deux modèles pourraient arriver avec de meilleurs appareils photo, et Bloomberg a déclaré quApple avait même testé des versions des tablettes avec un port Thunderbolt capable de transférer des données plus rapidement que le port USB-C actuellement présent sur la série iPad Pro. Les iPad Pro pourraient être lancés dès avril 2021.

Quant à la mise à jour de liPad mini, elle aura un écran plus grand que lécran de 7,9 pouces actuellement utilisé. Apple a mis à jour liPad mini pour la dernière fois en 2019 . Avant cela, liPad mini navait pas été mis à jour depuis 2015. Le nouvel iPad mini pourrait être lancé cette année, mais on ne sait pas sil atterrira en avril.

Enfin, Apple mettra à jour son iPad le moins cher, actualisé pour la dernière fois en septembre , avec un design plus fin et plus léger. Il arrivera également cette année.

Écrit par Maggie Tillman.