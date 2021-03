Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un nouveau rapport a suggéré quApple pourrait introduire des écrans OLED à la fois dans la gamme iPad et MacBook Pro en 2022, en commençant par un modèle diPad de 10,9 pouces.

Les détails, gracieuseté de DigiTimes , allèguent que le géant de Cupertino est sur le point de lancer le premier iPad OLED au début de lannée prochaine, et envisage également lutilisation de la technologie daffichage pour liPad Pro 12,9 pouces et le MacBook Pro 16 pouces.

Ce premier appareil est probablement une version rééquipée de liPad Air, si lon en croit cette rumeur, et entrerait en production au quatrième trimestre de 2021. Cependant, bien que les autres modèles puissent emboîter le pas, une décision finale na pas été prise actuellement. été fait, disent les sources de DigiTimes.

Bien sûr, ce nest pas la première fois que nous voyons des rumeurs concernant les projets dApple pour la technologie OLED dans ses plus gros appareils. En décembre, il a été rapporté que la société envisagerait des modèles Mini LED iPad Pro pour 2021 , avant de passer à lOLED en 2022.

Meilleure tablette 2021: les meilleures tablettes à acheter aujourdhui Par Britta O'Boyle · 9 Février 2021 · Notre sélection des meilleures tablettes à acheter aujourdhui, y compris les meilleurs appareils 2 en 1 et tablettes compactes à une variété de

Cest quelque chose qui est également confirmé dans ce dernier rapport. DigiTimes suggère que les deux technologies daffichage coexisteront effectivement une fois introduites dans les gammes iPad et MacBook, avec un iPad Pro 12,9 pouces avec un mini écran LED qui arriverait au premier semestre de cette année.

Pendant ce temps, il est suggéré que les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces qui arriveraient au second semestre pourraient également adopter la technologie Mini LED.

Quoi quil en soit, tout cela aide à brosser un tableau de ce à quoi nous pouvons nous attendre des appareils à venir au cours de lannée prochaine.

Il est toujours important de prendre les premiers murmures avec une pincée de sel, naturellement, mais il semble également de plus en plus probable quApple commencera à passer à la fois à la Mini LED et à lOLED le plus tôt possible.

Écrit par Conor Allison.