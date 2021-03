Nouvel iPad Pro imminent avec un processeur de qualité M1, rapport de réclamations

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple devrait bientôt actualiser sa gamme iPad Pro, avec un dévoilement annoncé en mars. En outre, il est dit dajouter un nouveau processeur qui est léquivalent du chipset Apple M1 à lintérieur du Apple Silicon MacBook Pro.

Le mot actuel dans la rue est que l édition iPad Pro 2021 sera lancée le 16 mars, bien que cela reste à confirmer. L expert Apple Mark Gurman a cependant déclaré quil serait disponible ce mois-ci, donc cest probablement à cette époque.

Gurman de Bloomberg a également révélé - dans la dernière vidéo Power Up sur YouTube - quil viendrait avec "un nouveau processeur" qui est "à égalité avec la puce M1 des derniers Mac". Il a également affirmé que lut viendrait avec "5G" et "meilleures caméras".

On pense que la nouvelle puce pourrait être lA14X ou même lA14Z. Il devrait être considérablement plus rapide, plus puissant et plus économe en énergie que le processeur A12Z Bionic du modèle 2020.

En plus de cela, des rumeurs précédentes indiquaient que le nouvel iPad Pro était le premier appareil dApple à adopter un mini écran LED. Cela utilise un rétroéclairage LED qui sadapte à plus de LED derrière le substrat LCD afin de contrôler plus précisément le rétroéclairage - offrant ainsi un meilleur contraste et des niveaux de noir meilleurs.

Les futurs MacBook devraient également arborer des mini-écrans LED.

Nous vous tiendrons au courant de tout ce que nous entendons sur liPad Pro jusquau lancement. En attendant, assurez-vous de consulter notre tour d horizon des rumeurs ici: Rumeurs, spécifications, fonctionnalités, actualités et date de sortie dApple iPad Pro 2021 .

Meilleure tablette 2021: les meilleures tablettes à acheter aujourdhui Par Britta O'Boyle · 9 Février 2021 · Notre sélection des meilleures tablettes à acheter aujourdhui, y compris les meilleurs appareils 2 en 1 et tablettes compactes à une variété de

Écrit par Rik Henderson.