Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une nouvelle fuite a suggéré que le prochain iPad Mini dApple fera ses débuts à la fois avec la technologie Touch ID à lécran et remplacera lencoche par une conception de caméra perforée.

Les images, qui sont des dessins CAO basés sur des informations découvertes par les fuyards de lindustrie David Kowalski et Pigtou , montrent le potentiel iPad Mini 6 avec des changements de conception radicaux sur ses frères et sœurs de la tablette. Si cela est vrai, cela représenterait un changement par rapport à lencoche et alignerait Apple sur les caméras avant perforées choisies par ses rivaux.

Ce serait également le premier appareil à offrir Touch ID `` caché , une fonctionnalité auparavant souvent répandue qui a perdu de son élan depuis larrivée et le succès de Face ID. Ce ne serait pas nécessairement un pas en arrière, car le bouton `` Accueil ne serait pas visible à lécran et pourrait être utilisé en conjonction avec Face ID, mais il est juste de se demander pourquoi Apple envisagerait de lajouter à ce stade - et pourquoi il lancerait une telle fonctionnalité sur un iPad dentrée de gamme.

Ces questions peuvent également être pointées vers le trou de frappe, bien sûr. Apple progressera au-delà de lencoche à un moment donné dans un proche avenir, semble-t-il, mais le faire dabord sur un iPad Mini, plutôt quun iPhone, semble peu probable.

En dehors de cela, le rapport suggère que le Mini 6 sera alimenté par la même puce A14 Bionic que celle de liPhone 12, le corps en aluminium offrant des découpes pour un port Lightning et une prise casque 3,5 mm, ainsi que des boutons de volume. sur le côté.

Plus important encore, il est indiqué quApple pourrait dévoiler liPad Mini 6 aux côtés dun nouveau modèle iPhone SE et iPad Pro 2021 lors dun événement dès mars. Et, bien que nous soyons extrêmement sceptiques, toute nouvelle tablette Apple miniature comportera des changements de conception aussi drastiques, Kowalski a un bilan décent en matière de fuites dappareils. Nous le saurons bien assez tôt, mais restez à lécoute pour toute autre rumeur.

Écrit par Conor Allison.