Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une nouvelle fuite peut nous avoir donné notre premier aperçu des changements quApple prévoit pour les modèles iPad Pro 2021.

Les images présumées des appareils iPad Pro de cinquième génération - les variantes 11 pouces et 12,9 pouces - sont apparues sur les points de vente technologiques 91Mobiles et MySmartPrice , nous donnant plusieurs rendus d usine CAO (conception assistée par ordinateur) de lextérieur.

Nous avons déjà entendu des rumeurs selon lesquelles Apple jouera avec lidée dun écran Mini-LED sur le prochain iPad Pro , laissant OLED pour 2022, mais cette dernière fuite semble confirmer que les tablettes de nouvelle génération auront très peu de changements de conception à partir de la quatrième génération lancée en mars 2020.

Selon certaines sources, la société de Cupertino conservera le prochain modèle de 11 pouces à la même épaisseur mais enlèvera de quelques millimètres la longueur et la largeur de lappareil. Et, si lon en croit les images, il pourrait également voir des changements dans le système de haut-parleurs internes, et présenter des grilles de haut-parleurs réduites et peut-être même un déplacement.

Cependant, mis à part ces petits changements, les choses restent sensiblement les mêmes. À larrière, il y a la même configuration de double caméra arrière avec flash LED (bien quil y ait des rumeurs que cela pourrait dépasser un peu moins), un capteur LiDAR et un microphone, avec des broches magnétiques également à portée de main pour se connecter au clavier dApple. La colonne vertébrale droite sera à nouveau livrée avec une bande de chargement pour Apple Pencil, le bord inférieur comportant un port de chargement USB-C entre les grilles de haut-parleurs susmentionnées.

Comme nous le disons, ce sont encore des spéculations non confirmées à ce stade, mais les indices commencent à saligner avant le lancement de la cinquième génération. Daprès ce que nous avons vu jusquà présent, il ne sagira pas dune refonte de la gamme phare diPad, mais il est toujours probable quApple ait quelques ajustements dans sa manche qui nont pas encore été révélés. Restez à lécoute pour en savoir plus alors que nous nous rapprochons de cette date de sortie potentielle de mars.

Écrit par Conor Allison.