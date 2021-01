Le prochain iPad mini pourrait venir avec un écran de 8,4 pouces

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LiPad mini nest peut-être pas la gamme de tablettes dApple qui fait la une des journaux, mais cest néanmoins lune des plus appréciées, car sa petite taille le rend parfait pour les utilisations pour lesquelles de nombreuses personnes envisagent réellement dacheter une tablette.

Cependant, son design est presque complètement inchangé depuis quelques années maintenant, et des rumeurs circulent selon lesquelles la prochaine itération de ladolescent iPad dApple pourrait enfin faire lobjet dune mise à jour. Un rapport du blog japonais MacOtakara, citant des fournisseurs chinois, indique quil obtiendra, par exemple, un écran plus grand.

Le saut sera de lécran 7,9 pouces existant jusquà 8,4 pouces, donc la taille de la tablette ne devrait pas être beaucoup impactée. Cela pourrait, en fait, être simplement dû à des cadres plus minces autour de lécran.

Le grand changement qui pourrait être à venir, apportant une encoche et un design tout écran à liPad mini, nest apparemment pas sur les cartes - il conservera les cadres supérieur et inférieur un peu comme liPad standard, et continuera donc à fonctionnalité TouchID sur son bouton daccueil.

Cela se résumerait à un autre épisode dévolution, pas de révolution, pour liPad mini, mais toute mise à jour impliquant une modification de sa conception devrait valoir la peine dattendre. Nous naurons pas à attendre trop longtemps pour en savoir plus, semble-t-il, les fournisseurs sattendant apparemment à une révélation et une sortie de la tablette en mars.

Écrit par Max Freeman-Mills.