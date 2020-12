Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Malgré de nombreuses rumeurs indiquant quun écran OLED arriverait sur la prochaine génération de liPad Pro, un nouveau rapport suggère que la technologie narrivera pas sur les tablettes Apple avant 2022.

Au lieu de cela, les appareils font face à une mise à niveau temporaire des écrans Mini-LED avant de faire la transition complète vers lOLED plus avancé lannée suivante. Cest selon une source de SamMobile , qui suggère quApple fera appel à LG et Samsung pour produire ces panneaux OLED hybrides pour écrans iPad en 2022.

Samsung appellerait les écrans des panneaux `` Ultra Thin , tandis que LG opte pour `` Advanced Thin OLED , et ils seraient prétendument - et, peut-être, étonnamment - plus minces que les écrans OLED classiques. La technique est la même dans tous les cas, semble-t-il, les deux étant censés mélanger un film flexible et un verre rigide pour produire des panneaux OLED plus minces.

La question évidente, cependant, est de savoir pourquoi Apple sembêterait-il avec une mise à niveau aussi limitée dans le temps, plutôt que dattendre? Eh bien, si le rapport savère vrai, ce serait une surprise de voir Apple passer dune mise à niveau à la suivante si rapidement.

Cela dit, la Mini-LED représente toujours une mise à niveau significative de la technologie LED actuelle, même si ce nest pas de lOLED pur. Et comme la gamme iPhone 12 a déjà fait le passage à lOLED, il est naturellement logique de continuer dans cette voie avec liPad également.

Il ne peut pas non plus être complètement regroupé. Si Apple emprunte cette voie, il pourrait continuer à être utilisé sur les modèles moins chers de liPad à lavenir, laissant les niveaux les plus chers ouverts à lOLED.

La seule chose qui soit claire jusquà présent, cest quil y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur la technologie daffichage des futurs modèles diPad. Bien sûr, il semble assez certain que lOLED apparaîtra le plus tôt possible, mais la chronologie est toujours très ouverte à linterprétation.

Écrit par Conor Allison.