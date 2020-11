Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les mises à jour annuelles dApple sur liPad standard, la tablette la plus populaire de sa gamme, ce qui signifie que vous ne voyez souvent des remises sur un modèle donné que peu de temps après sa sortie - mais cette tendance a été inversée ce Black Friday.

LiPad de dernière génération bénéficie dune réduction modeste, mais néanmoins bienvenue de 20 £ chez Amazon UK, faisant passer la version 128 Go de la tablette de 429 £ à 409 £ - cest un prix vraiment solide pour ce qui est une tablette absolument excellente.

Bien quil manque peut-être certaines des cloches et des sifflets qui ont récemment fait leur chemin vers les modèles iPad Pro et Air, cela nempêche pas les entrailles du nouvel iPad de fonctionner très rapidement, tandis que son écran Retina est toujours absolument brillant lorsque vous regardez Télévision ou films.

Nous recommandons également la version 128 Go sur la plus petite taille de stockage 32BG quel que soit le prix, car cette dernière est un peu serrée si vous téléchargez beaucoup, et cette réduction les rapproche un peu plus en termes de prix.

Bien sûr, si vous ne ressentez pas le besoin dobtenir le modèle le plus récent de liPad, vous pouvez également consulter une offre vraiment solide chez Currys PC World, qui a pris un peu plus de 70 £ sur le prix de un iPad 2019, qui coûte maintenant 379,00 £ au lieu de 449 £ .

Quoi quil en soit, si vous êtes à la recherche dune tablette, cest le bon moment pour franchir le pas et économiser de largent pendant que vous le faites.

Écrit par Max Freeman-Mills.