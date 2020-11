Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bien que le nouvel iPad Air et les super-puissants iPad Pro puissent obtenir un peu plus de lumière, liPad standard est toujours au cœur de la gamme de tablettes dApple.

Avec un prix plus raisonnable et une puissance de traitement qui est encore plus que suffisante pour répondre à ce que la plupart des gens veulent, cest une excellente tablette qui a à juste titre des légions de fans dans le monde entier.

Cest aussi, comme beaucoup de technologies dApple, rarement remises - ce qui fait que quelques offres que Best Buy vient de mettre en ligne méritent dêtre soulignées. Ceux-ci sont sur la dernière version de la tablette.

À lheure actuelle, vous pouvez acheter la version Wi-Fi de 128 Go de liPad pour seulement 359,99 $ , une économie de 70 $ par rapport à 429,99 $ chez Best Buy. Alternativement, si cela ne vous dérange pas de resserrer le stockage, vous pouvez opter pour la version 32 Go pour seulement 279,99 $ , contre 329,99 $ et donc avec une marge plus petite.

Quoi quil en soit, vous obtiendrez la meilleure expérience utilisateur de la tablette sur un matériel vraiment agréable et élégant, surtout si vous avez un Apple Pencil avec lequel le coupler.

Que vous ayez envie de regarder la télévision et des films au lit, de faire un peu dadministration légère ou de naviguer sur le Web, ou tout autre nombre de choses, il est susceptible de faire laffaire.

Écrit par Max Freeman-Mills.