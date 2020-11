Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela ne fait que très peu de temps, mais le nouvel iPad Air redessiné dApple nest toujours pas à labri des offres du Black Friday, semble-t-il.

Amazon a fait une réduction de 40 $ sur la version 64 Go de la nouvelle tablette, une savoureuse remise de 7% qui signifie que vous pouvez profiter de lAir pour 559,00 $, contre 599,00 $ .

Ce serait une remise solide sur une tablette Apple à tout moment de lannée, mais étant donné la récente sortie de lAir et à quel point nous et les autres critiques avons été impressionnés, cela vaut la peine de sauter dessus.

Le nouvel Air a lesthétique du design de la gamme iPad Pro, faisant un énorme bond en avant et une apparence absolument superbe dans le processus, et avec la dernière puce et les derniers composants tous pris en compte, nous nous demandons pratiquement qui est liPad Pro, même de nos jours. .

Pour linstant, il semble que les livraisons soient un peu retardées pendant que le stock rattrape laccord, mais nous vous recommandons tout de même de commander à lavance pendant que ce prix est actif - ce qui ne le sera probablement pas pour trop longtemps!

Il y a aussi un nouveau bouton Touch ID sur le côté, ce qui est un moyen très pratique de contourner le manque de Face ID, alors que la taille de lécran est parfaite pour la plupart des gens, à notre avis. Nous dirions que cest liPad parfait pour presque tous ceux qui cherchent à acheter en ce moment, donc le fait quil soit à prix réduit est un vrai bonus.

Écrit par Max Freeman-Mills.