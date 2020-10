Le super puissant Apple iPad Air est enfin disponible à lachat

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le nouvel iPad Air dApple est maintenant en vente. Cela faisait un mois quil avait été révélé aux côtés du nouvel iPad de 8e génération et de lApple Watch Series 6 et certaines personnes se demandaient pourquoi une pré-commande navait pas été ouverte plus tôt.

Cependant, nous nous attendions à ce quil soit mis en vente à peu près au même moment que le nouvel iPhone 12 et cela sest avéré correct, liPad Air étant désormais disponible à la commande aux États-Unis et au Royaume-Uni.

LiPad Air - comme le modèle de lannée dernière - partage des similitudes avec la gamme iPad Pro. Il dispose dun nouveau processeur puissant A14 Bionic, dun écran de 10,9 pouces (2360 x 1640), dune caméra arrière de 12MP, dune caméra FaceTime HD de 7 mégapixels, ressemble plutôt à la série iPad Pro et, comme ces tablettes, a USB-C.

Il ny a pas didentification de visage, mais à la place, Apple a intégré la prise en charge de Touch ID dans le bouton dalimentation, ce qui est un développement intéressant. Il est disponible en cinq couleurs, y compris largent et le gris habituels, plus le rose, le vert et le bleu.

Il prend en charge Apple Pencil - le modèle de deuxième génération avec montage magnétique et chargement sans fil - ainsi que la prise en charge du même Magic Keyboard que liPad Pro 11, bien que ces modules complémentaires augmentent un peu le prix.

Pour beaucoup de gens, ce sera tout le Pro dont ils ont besoin dun iPad.

Écrit par Dan Grabham.