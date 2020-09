Supports de preuves pour laffichage mini-LED sur liPad Pro 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous nous attendions depuis longtemps à ce que la gamme iPad Pro 2021 soit dotée dun écran mini-LED.

Nous avons maintenant de nouvelles informations de lanalyste Apple Ming-Chi Kuo selon lesquelles la mini-LED est plus proche de se produire et, de plus, ce sera le premier appareil Apple avec un écran mini-LED.

Cela exclut le premier Mac basé sur Apple Silicon, que nous nous attendons à être dans la classe MacBook Air. Nous pensons que ce produit sera avec nous en octobre ou novembre. Cependant, Kuo avait précédemment déclaré quil y avait jusquà six produits Apple dans le pipeline avec mini-LED en standard.

En effet, Kuo dit quApple a en fait accéléré ladoption de la technologie sur le Mac, Apple ajoutant un fournisseur supplémentaire après des progrès de développement positifs.

Ces nouveaux écrans devraient avoir des couleurs plus profondes et des noirs plus foncés avec un contraste amélioré. Exactement le type de fonctionnalités de niveau Pro quApple voudra apporter à liPad Pro.

Étant donné que les écrans ne seront pas disponibles en quantité suffisamment importante au début, il se peut que la mini-LED arrive en premier sur liPad Pro 12,9 pouces plus grand au lieu du 11 pouces.

Écrit par Dan Grabham.