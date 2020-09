Apple iPad Air 2020 vs iPad Pro 2020: quelle est la différence?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La dernière annonce de tablette dApple a été utilisée pour montrer à la fois un nouvel iPad dentrée de gamme et un nouvel iPad Air , et cette dernière série devient de plus en plus pro avec chaque génération.

La dernière série iPad Air pour 2020 sinspire beaucoup de la série iPad Pro, et pas seulement en termes de design, mais également en termes de fonctionnalités et de performances globales. Alors, quelle est exactement la différence entre liPad Pro 2020 et liPad Air 2020? Plongez ci-dessous pour le découvrir.

iPad Air: 247,6 x 178,5 x 6,1 mm

iPad Pro 11 pouces: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm

iPad Pro 12,9 pouces: 280,6 x 214,9 x 5,9 mm

iPad Air: haut-parleurs stéréo et TouchID dans le bouton dalimentation

iPad Pro: système de quatre haut-parleurs, FaceID dans le cadre

Tous les modèles: prise en charge de lApple Pencil de 2e génération et du Magic Keyboard

iPad Air: argent, gris sidéral, or rose, vert et bleu ciel

iPad Pro: argent et gris sidéral

Il est clair que liPad Air a beaucoup emprunté au look de liPad Pro. Il a la même lunette étroite et les mêmes bords plats et le dos plat. Cela ressemble à un iPad Pro «lite», il ne partage tout simplement pas le nom Pro. Même les dimensions sont similaires, lAir présentant une largeur et une hauteur identiques à celles du Pro 11 pouces. Cest à peine plus épais. LiPad Pro 12,9 pouces est beaucoup plus grand.

Une chose qui est immédiatement évidente à propos de la gamme Air est sa gamme doptions de couleurs. Il a de lor rose (rose), du vert et du bleu ciel aux côtés des options argent et gris spatial. La série Pro ne comprend que largent et le gris sidéral. Parce que cest sérieux, pour les gens sérieux.

LiPad Pro utilise FaceID pour lauthentification, où lAir utilise un capteur dempreintes digitales TouchID dans le bouton dalimentation en haut, ce qui pourrait en fait être plus pratique pour certains. Surtout si vous portez un masque. Le Pro offre cependant un meilleur son, avec un système à quatre haut-parleurs au lieu du système à deux haut-parleurs stéréo de liPad Air. Pourtant, tous les modèles sonneront bien en utilisation générale.

Tous les modèles prennent en charge le plus récent crayon dApple et peuvent le clipser magnétiquement sur le côté tout en chargeant laccessoire sans fil. De plus, liPad Air prend même en charge la dernière et coûteuse coque Magic Keyboard avec le bras flottant.

iPad Air: écran IPS 10,9 pouces

iPad Pro: écran IPS de 11 et 12,9 pouces

iPad Air: résolution de 2360 x 1640

iPad Pro 11 pouces: résolution 2388 x 1668

iPad Peo 12,9 pouces: résolution 2732 x 2048

iPad Air: luminosité de 500 nits

iPad Pro: luminosité de 600 nits

Tous les modèles prennent en charge True Tone

LiPad Pro dispose dun rafraîchissement à 120 Hz

LiPad Air et liPad Pro utilisent tous deux la marque décran dite `` Liquid Retina dApple, et les spécifications ne sont pas non plus les mêmes. Mais il y a évidemment des différences.

Regardez les résolutions exactes et vous remarquerez quelles sont toutes différentes et quaucune dentre elles nest ce que nous considérons comme des résolutions «standard». Ce que cela signifie, cependant, est que tous partagent exactement la même densité de pixels de 264 pixels par pouce. Ces pixels supplémentaires sur les écrans de 11 et 12,9 pouces par rapport aux 10,9 pouces de lAir garantissent simplement le même niveau de détail à lœil de lutilisateur.

Avec 600 nits de luminosité maximale, les écrans de la série Pro sont plus lumineux que les 500 nits de liPad Air, et la série iPad Pro dispose dune technologie de fréquence dimages adaptative allant jusquà 120 Hz / 120 images par seconde. Cela signifie des graphismes plus fluides et une sensation plus réactive pour les moments où vous utilisez le crayon.

Toutes les tablettes disposent dun écran antireflet et bénéficient de la même large gamme de couleurs.

iPad Air: processeur A14 - nouveau processus 5 nm

iPad Pro: processeur A12z Bionic et coprocesseur M12 intégré

Les deux: prise en charge USB Type-C

Batterie: jusquà 10 heures sur tous les modèles

iPad Air: livré avec un adaptateur secteur 20 W

iPad Pro: livré avec un adaptateur secteur 18 W

iPad Air: options de stockage de 64 Go et 256 Go

iPad Pro: options de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To

Avec liPad Air, Apple a lancé un tout nouveau processeur appelé A14 Bionic. Il est basé sur un nouveau processus de 5 nm, ce qui signifie quil y a beaucoup de petits transistors partout et quil dispose à la fois dun processeur à 6 cœurs et dun GPU à 4 cœurs.

Quant à liPad Pro, Apple a équipé la tablette dune puce A12z Bionic, et qui dispose dun processeur à 8 cœurs et dun GPU à 8 cœurs, ce qui signifie que le GPU a le double des cœurs de liPad Air, ce qui a du sens puisque laffichage est la conduite a un taux de rafraîchissement plus rapide et doit donc fournir des graphiques plus rapides. Apple ne publie généralement pas les vitesses dhorloge et il nest donc pas facile de comparer les spécifications à cet égard.

En matière de stockage, liPad Pro a ici le dessus et offre deux fois plus doptions. La capacité la plus basse est de 128 Go, mais vous pouvez également atteindre 512 Go et 1 To avec liPad Pro. LiPad Air a deux options: 64 Go et 256 Go.

LiPad Air et liPad Pro sont tous deux dotés de ports USB Type-C qui peuvent être connectés à des disques externes, des dongles et des moniteurs externes jusquà une résolution de 4K.

Comme avec pratiquement tous les iPad depuis laube de la tablette en 2010, Apple promet 10 heures dutilisation à partir dune charge complète des séries iPad Air et iPad Pro. LiPad Air et liPad Pro 11 pouces disposent dune batterie de 28,6 watts-heure, tandis que le 12,9 pouces Pro dispose dune plus grande 36,71 watts-heure.

Cependant, ladaptateur secteur 20 W fourni avec lAir est plus puissant que ladaptateur 18 W fourni avec les modèles Pro et signifie que lAir se chargera un peu plus vite avec ladaptateur livré dans la boîte.

En ce qui concerne les performances sans fil, les deux séries diPad ont des versions cellulaires ainsi que des modèles Wi-Fi, ce qui signifie que vous pouvez utiliser un réseau 4G pour les données pendant que vous êtes en déplacement si vous choisissez le modèle cellulaire.

iPad Air: arrière unique 12MP, face avant 7MP FaceTime HD

iPad Pro: triple caméra arrière, 7MP TrueDepth avant Caméra principale 12MP 10MP ultra-large Zoom téléobjectif 2x



En ce qui concerne la polyvalence de lappareil photo, il ny a vraiment quun seul gagnant ici, et cest liPad Pro. Il dispose dun système de triple caméra à larrière composé dun appareil photo principal de 12 mégapixels et dun objectif zoom ultra-large de 10 mégapixels et téléobjectif 2x. De plus, il a ce système LiDAR pour la perception de la profondeur et les manigances AR.

LiPad Air a le même appareil photo principal de 12 mégapixels, mais cest le seul appareil photo dont il dispose. Comme le Pro, cependant, il peut filmer en résolution 4K et - sans doute - avec les caméras nayant pas une grande importance sur les tablettes, vous pourriez simplement décider que tous ces objectifs et capteurs supplémentaires ne font aucune différence dans la façon dont vous utilisez la tablette.

iPad Air: à partir de 599 $ / 579 £

iPad Pro 11 pouces: à partir de 799 $ / 769 £

iPad Pro 12,9 pouces: à partir de 999 $ / 969 £

Cest en comparant les prix que vous prendrez probablement votre décision dachat finale. En regardant toutes les similitudes et les différences, le prix inférieur de 579 £ / 599 $ de lAir pourrait bien être ce facteur décisif. Bien sûr, les prix augmentent à mesure que vous augmentez le stockage et que vous décidez si vous voulez une version cellulaire.

squirrel_widget_2670462

Quant à liPad Pro, le plus petit modèle coûte 799 $ / 769 £ pour le modèle de stockage le moins cher et le plus bas sans cellulaire. Mais si vous optez pour le modèle plus grand de 12,9 pouces, le prix se rapproche bientôt de la barre des 1000 $ / 1000 £, et cest à ce moment-là quil devient plus une décision de savoir sil sagit ou non dune tablette comme appareil de divertissement ou que vous utilisez. comme remplacement dordinateur portable.

squirrel_widget_193457

De toutes les manières qui comptent, liPad Air offrira à la plupart des gens tout ce quils espèrent obtenir dune tablette `` Pro . Il offre tellement de fonctionnalités que nous avons vues adoptées par la gamme iPad Pro, et le processeur à lintérieur est puissant. Cela signifie que pour ceux dont les seules préoccupations sont de savoir sil fait les mêmes choses que liPad Pro, ce sera plus que suffisant.

Bien sûr, liPad Pro présente quelques avantages. Comme le fait quil soit disponible dans la plus grande taille de 12,9 pouces pour ceux qui veulent un écran plus grand. Il dispose également dun écran plus lumineux avec un taux de rafraîchissement plus rapide. Cela signifie que pour ceux qui aiment les animations ultra-fluides et les réponses au crayon presque totalement sans décalage, ce sera toujours le Pro qui attire le regard. Il y a aussi FaceID et plus de caméras.

Nous pensons que pour la plupart des gens, liPad Air est le meilleur choix ici, principalement parce que vous obtenez pratiquement un iPad Pro, mais pour moins dargent.

Écrit par Cam Bunton.