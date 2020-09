iOS et iPadOS 14 maintenant disponibles pour les bêta-testeurs, à venir plus tard dans la journée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - iOS 14 et iPadOS 14 ont commencé à être disponibles pour certains utilisateurs qui avaient précédemment installé les versions bêta du logiciel.

Les versions finales du logiciel seront disponibles plus tard dans la journée aux côtés de watchOS 7.

Consultez notre guide de toutes les nouvelles fonctionnalités clés de liPhone, y compris la bibliothèque dapplications, les widgets sur lécran daccueil, les clips dapplication et plus encore. Les widgets offriront des informations opportunes en un coup dœil, tandis que la bibliothèque dapplications signifie que vous pouvez réduire les écrans daccueil superflus et masquer les applications rarement utilisées.

Après avoir mis à jour vers iOS 14, vous obtiendrez également une mise à jour AirPods , aussi.

Et nous avons également un guide complet sur iPadOS 14 . Oh, et si vous vous demandez pourquoi liPhone 12 na pas encore été lancé, nous lexpliquons ici .

Voici une liste de tous les appareils pris en charge, afin que vous puissiez vérifier si votre iPhone ou iPod touch pourra exécuter iOS 14.

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE (première génération)

iPhone SE (2020 - deuxième génération)

iPod touch (septième génération)

Écrit par Dan Grabham. Édité par Cam Bunton.