Apple A14 Bionic est là: le processeur iPhone et iPad de nouvelle génération dApple

(Pocket-lint) - Le nouvel iPad Air présente de nouvelles technologies intéressantes, notamment un bouton dalimentation Touch ID. Mais cest ce qui est au cœur du fonctionnement de cet iPad: le nouveau processeur A14 Bionic.

Il sagit en fait dun élément matériel clé car il apparaîtra également dans la nouvelle série iPhone 12 lors de sa sortie, ainsi que peut-être le premier Mac basé sur Apple Silicon, qui devrait également être avant la fin de lannée. Alors, quelle est la particularité de lA14 Bionic?

Premièrement, il est basé sur la nouvelle technologie de processus 5 nm de TSMC de Taiwan - fabricant de nombreux processeurs mobiles parmi les plus populaires au monde. Cela signifie quil est encore plus efficace que le silicium 7 nm précédent, permettant des économies sur la durée de vie de la batterie et des performances accrues.

Apple affirme que liPad Air offre la même autonomie de 10 heures malgré ses fonctionnalités accrues.

Et surtout, cest une longueur davance sur tout ce qui sous-tend les appareils Android actuellement, ainsi quIntel - ses derniers processeurs Core de 11e génération sont basés sur un raffinement supplémentaire du processus 10 nm.

Comme avec presque tous les processeurs mobiles dans le monde, il est basé sur les spécifications de la puce de base de la société britannique ARM - lApple A14 Bionic est un système sur puce (SoC) 64 bits basé sur ARM.

Il y a six cœurs de traitement pour une augmentation de 40% des performances du processeur, tandis quil existe également une nouvelle microarchitecture graphique - donnant également jusquà deux fois les performances graphiques. La partie graphique a quatre cœurs. Aucune vitesse dhorloge nest indiquée du tout - Apple ne le fait pas.

La puce offre également une avancée décente dans les capacités dapprentissage automatique grâce aux accélérateurs dapprentissage automatique qui arrivent sur liPad pour la première fois. En effet, laccélération du machine learning sur le processeur lui-même est jusquà 10 fois plus rapide.

Il existe un nouveau moteur neuronal à 16 cœurs qui est deux fois plus rapide quavant et capable deffectuer jusquà 11 billions dopérations par seconde.

Apple affirme que la combinaison du Neural Engine, des accélérateurs dapprentissage automatique du processeur et du GPU haute performance permet des expériences puissantes sur lappareil pour la reconnaissance dimage, lapprentissage du langage naturel, lanalyse des mouvements, etc.

Le vice-président de larchitecture de plate-forme dApple, Tim Millet, a présenté la nouvelle puce: «Pour les clients utilisant liPad Air pour des applications gourmandes en performances telles que lédition de vidéos 4K, la création dœuvres dart ou la lecture de jeux immersifs, les performances incroyables de lA14 peuvent toutes les gérer facilement . En plus du processeur et du GPU ultra-rapides, lA14 est chargé de technologies personnalisées qui pilotent cela ... comme un moteur neuronal beaucoup plus rapide, qui rendra liPad Air plus puissant pour lapprentissage automatique. "

Écrit par Dan Grabham.