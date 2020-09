Apple iPad Air obtient une mise à jour de type Pro, la puce A14, lancée aux côtés de liPad 8e génération

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a enlevé les enveloppes de ses dernières tablettes pleine grandeur et a lancé le tout nouvel iPad Air avec un design complètement renouvelé et un nouvel iPad économique.

Si le nouvel iPad Air semble familier, cest parce quil emprunte certaines influences de conception de la série iPad Pro , avec des bords plats et des bordures minces.

De plus, il est disponible en cinq couleurs, y compris largent et le gris habituels, plus le rose, le vert et le bleu. Il ny a pas de FaceID cependant, à la place, Apple a intégré le support TouchID dans le bouton dalimentation situé sur le bord supérieur de liPad.

Lécran est un panneau net et entièrement laminé de 10,9 pouces de résolution 2360 x 1640 avec une surface antireflet.

À lintérieur, Apple a construit un processeur A14 Bionic vraiment puissant qui devrait voir la tempête de performances avant son précédent iPad Air, et il utilise un processus 5nm super efficace.

En ce qui concerne les appareils photo, il est doté dune caméra FaceTime HD de 7 mégapixels à lavant et du même appareil photo de 12 mégapixels à larrière que liPad Pro qui enregistre des vidéos 4K.

Il est très pro à bien des égards, et cela comprend le port USB-C pour la connexion aux caméras, moniteurs et disques durs, ainsi que des haut-parleurs stéréo repensés pour le mode paysage.

Il prend en charge Apple Pencil - le nouveau modèle avec montage magnétique et chargement sans fil - ainsi que la prise en charge du Magic Keyboard flottant qui a été lancé récemment.

Parallèlement à liPad Air, Apple a lancé la nouvelle génération diPad 8e qui est très similaire à la 7e génération, mais améliore le processeur à lintérieur.

Il intègre lA12 Bionic pour des performances de processeur 40% plus rapides par rapport à la génération précédente et prend en charge le crayon de première génération et les claviers intelligents pleine taille.

Le nouvel iPad Air sera disponible en octobre au prix de 599 $, tandis que liPad au budget de 8e génération est disponible à partir daujourdhui pour 329 $.

Écrit par Cam Bunton.