Quest-ce quApple Scribble dans iPadOS 14? Et comment lutilisez vous?

(Pocket-lint) - L iPadOS 14 d Apple est livré avec une nouvelle fonctionnalité, baptisée Scribble, qui permet aux propriétaires dun Apple Pencil et dun iPad de faire beaucoup plus quavant; comme lécriture manuscrite dans les zones de texte par exemple.

Mais comment fonctionne cette fonctionnalité, que devez-vous faire pour en tirer parti et, plus important encore, est-ce que cest bon?

Faisant partie de la mise à jour iPadOS 14 qui a été introduite pour la première fois en septembre 2020, Apple Scribble enregistre ce que vous écrivez à lécran avec lApple Pencil, puis le traduit en texte tapé quune application peut lire.

Fonctionnant à léchelle du système, cela signifie que vous pourrez écrire dans la barre dadresse de Safari ou dans la boîte de discussion de Slack sans avoir à poser votre crayon et à commencer à taper sur le clavier.

Dans certaines applications, comme Notes par exemple, écrire une URL dun site Web signifiera quil devient automatiquement un lien hypertexte car le système pourra détecter quil sagit dune URL de site Web. Intelligent.

Au niveau de base, la fonction Scribble vous permet décrire nimporte où vous le feriez normalement avec le clavier (dans la plupart des cas) et de faire lire automatiquement ces mots écrits comme du texte tapé.

Il sagit de taper dans la zone de recherche, une zone de chat dans Slack ou Skype par exemple, ou tout ce qui nécessite une forme dentrée.

Cela ne fonctionne pas encore dans toutes les applications dans tous les endroits, mais cest assez complet là où cela fonctionne. Cest très utile pour remplir des formulaires Web à laide de Safari ou de Chrome.

À un niveau plus avancé, Scribble vous permettra de rendre les mots manuscrits que vous écrivez dans Notes traduisibles en texte dactylographié afin que vous puissiez les copier et les coller dans dautres documents pour les partager de manière plus traditionnelle.

Lécriture est une chose, mais Scribble possède également un certain nombre de fonctionnalités dédition et de fonctionnalités intégrées pour le rendre plus facile à utiliser.

Vous pouvez supprimer des mots en griffonnant le mot avec votre crayon Apple ou en sélectionnant du texte en traçant une ligne dessus ou en lentourant. Il existe également des commandes dinsertion et de jointure pour vous permettre de corriger les erreurs sans avoir à toucher le clavier à chaque fois.

De tous, loutil de suppression est de loin le plus utile et celui que vous utiliserez probablement le plus.

Vous pouvez trouver un ensemble complet de fonctionnalités et comment les utiliser dans Paramètres> Apple Pencil>, puis "En savoir plus sur lutilisation de lApple Pencil pour la saisie de texte ..."

Quelques raccourcis Apple Scribble pour iPad que vous pouvez essayer:

Pour supprimer du texte, il suffit de le gratter.

Pour sélectionner du texte, tracez une ligne ou entourez le texte pour le sélectionner facilement.

Pour faire de lespace entre les lettres que vous avez déjà écrites, appuyez et maintenez dans nimporte quelle zone de texte jusquà ce quun nouvel espace soit créé.

Pour joindre ou séparer des caractères, vous pouvez tracer une ligne verticale entre eux.

Scribble propose initialement une prise en charge de langlais, du chinois traditionnel et simplifié, ainsi que du chinois et de langlais mixtes. Dans iPadOS 14.5, Apple a ajouté la prise en charge du portugais, du français, de litalien, de lallemand et de lespagnol, permettant aux utilisateurs décrire à la main dans nimporte quel champ de texte et deffectuer des tâches décriture manuscrite telles que sélectionner, couper et coller facilement du texte dans un autre document sous forme de texte tapé.

Vous devez installer iPadOS 14. Il fonctionne avec les deux générations dApple Pencil ou les offres de stylets dautres sociétés telles que Logitech. Nous avons testé Scribble avec lApple Pencil de 2e génération qui fonctionne avec les nouveaux modèles diPad Pro aux fins de cet article.

On ne sait pas pourquoi Scribble nétait pas une fonctionnalité disponible auparavant, mais nous pensons que cest à cause de laccent mis par la société sur le dessin plutôt que sur la prise en charge de lécriture manuscrite.

Apple a essayé pour la première fois de maîtriser lécriture avec lApple Newton en 1993. Lappareil, qui était un précurseur de liPad qui allait être lancé 17 ans plus tard, na pas vraiment réussi le test, et la société a arrêté de fabriquer le Newton cinq ans plus tard en 1998 après de mauvaises critiques et un manque dappétit des consommateurs.

Il a fallu 10 ans supplémentaires à Apple après le lancement de liPad original en 2010 pour nous donner à nouveau des outils décriture manuscrite.

De lutilisation de la fonctionnalité dans iPadOS, cela valait la peine dattendre. Bien que la traduction en texte dactylographié ne soit pas infaillible, elle contient le ou les caractères que nous recherchions, même avec notre gribouillage, environ 90 à 95% du temps.

Auparavant, la seule vraie raison dobtenir le crayon Apple pour liPad était si vous étiez un artiste ou un esprit graphique. Et même dans ce cas, cétait pénible de devoir poser le crayon pour sengager dans un message rapide ou taper quelque chose.

Apple Scribble arrête cette rupture et vous permet de passer facilement du dessin à lécriture.

Cela dit, cela ne résout pas lun des problèmes clés auxquels beaucoup seront confrontés. Cette écriture est maintenant plus lente que la frappe pour la plupart, et si vous vous êtes habitué à la correction automatique de votre orthographe, tous vos traits seront là pour que vous puissiez les voir dans votre prose manuscrite.

Prenons cet article par exemple. Scribble serait plus que capable de nous permettre de lécrire avec un crayon dans Notes, mais il est devenu beaucoup trop laborieux à propos de deux paragraphes, nous sommes donc revenus à taper sur le clavier.

En tant que technologie, cest encore au début du processus. Mais les résultats semblent très prometteurs.

Écrit par Stuart Miles.