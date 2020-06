Apple iPadOS 14: toutes les nouvelles fonctionnalités clés de liPad explorées

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La prochaine version diPadOS est arrivée.

Quand Apple a fait ses débuts sur iPadOS lors de sa conférence des développeurs de la WWDC lannée dernière, il a seulement dit que cétait "iPadOS". Cependant, il a été rapidement noté que le numéro de version technique était iPadOS 13 et qui a maintenant été remplacé par la prochaine version de cette année - iPadOS 14.

La principale chose à réaliser à propos de liPadOS est quil est construit sur la même base quiOS - mais il possède des capacités uniques et puissantes mieux adaptées au plus grand écran de liPad. Il comprend également presque toutes les nouvelles fonctionnalités diOS 14.

iPadOS et iOS deviendront plus distincts au fil du temps, liPad recevant davantage de fonctionnalités de type informatique et nous commençons certainement à les voir diverger. Il est juste de dire que les choses sont au début du processus et il sera vraiment intéressant de voir comment liPad évoluera au cours des prochaines années.

Premièrement, Apple a rendu les alertes téléphoniques, FaceTime ou Skype beaucoup moins intrusives. Maintenant, il ne prend pas tout lécran, mais cest une alerte flottante à la place. Je vous souhaite la bienvenue.

Vous pouvez appuyer rapidement pour répondre à lappel ou simplement le feuilleter pour le rejeter et vous remettre au travail comme vous le feriez pour toute autre notification.

Siri apparaît maintenant en bas de lécran lorsquil est activé. Apple dit quil séloigne rapidement lors du lancement dautres applications ou du contrôle de la musique.

Les applications de base reçoivent une mise à jour de la conception, y compris lapplication Photos, afin de garantir une utilisation encore meilleure du grand écran de liPad. Photos a une nouvelle barre latérale et vous pouvez faire glisser et déposer des photos dans des albums sur la barre latérale comme vous le feriez sur Mac. Les fichiers et la musique bénéficient dun traitement similaire, avec une expérience beaucoup plus semblable à celle dun ordinateur.

Dans lapplication Musique, vous pouvez rapidement basculer entre des écrans tels que les listes de lecture ou la vue dalbum.

Les nouvelles barres latérales sont affichées dans de nombreuses applications, y compris Photos, Fichiers, Notes, Calendrier et Apple Music, consolident la navigation en un seul endroit, ce qui facilite plus que jamais la navigation dans une application tout en gardant le contenu au centre. De plus, des barres doutils rationalisées et de nouveaux menus déroulants permettent daccéder aux contrôles de lapplication en un seul endroit.

En termes de prise en charge dApple Pencil, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Scribble. Son objectif est de rendre lécriture manuscrite aussi utile que le texte à lécran et liPadOS 14 comprendra automatiquement lécriture manuscrite et la convertira en texte.

Il reconnaîtra même les numéros de téléphone, les dates et les adresses et offre la possibilité de prendre des mesures telles que taper un numéro écrit pour passer un appel, ajouter un événement directement au calendrier ou afficher un emplacement dans Maps.

Scribble offrira initialement un support pour langlais, le chinois traditionnel et simplifié, y compris le chinois mixte et langlais.

Comme iOS 14, le dernier logiciel iPad dispose des widgets riches en données de type Windows Phone. Celles-ci vont être très utiles et sont similaires à ce quApple a déjà établi avec la vue Aujourdhui. Ils apparaîtront également dans la colonne à gauche de lécran daccueil sur iPadOS.

Il existe également une nouvelle recherche avec un design compact comme la recherche Spotlight sur Mac. Cest maintenant une recherche flottante à lécran. Encore une fois, vous pouvez rechercher sur le Web ou des contacts, des fichiers et dans certaines applications.

ARKit 4 propose une nouvelle API de profondeur qui permet aux développeurs daccéder à des informations de profondeur encore plus précises capturées par le nouveau scanner LiDAR sur iPad Pro.

Les développeurs peuvent utiliser lAPI Depth pour piloter de nouvelles fonctionnalités puissantes dans les applications, comme prendre des mesures corporelles pour un essai virtuel plus précis ou tester lapparence des couleurs de peinture avant de peindre une pièce, selon Apple.

ARKit 4 introduit également des ancres de localisation pour les applications iOS et iPadOS afin que les applications puissent utiliser les données de résolution plus élevée de la nouvelle carte dans Apple Maps pour épingler les expériences AR à un point spécifique du monde.

Comme dans iOS 14, toutes les applications devront désormais obtenir lautorisation de lutilisateur avant le suivi. Les pages de produits de lApp Store contiendront également des résumés des pratiques de confidentialité auto-déclarées des développeurs.