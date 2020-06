iPadOS 14 annoncé: ajout de la recherche universelle et de la reconnaissance de lécriture manuscrite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

LiPad OS 14 a été annoncé lors du keynote dApple sur la WWDC , et il a été adapté pour le rendre un peu différent de liOS de liPhone.

Comme iOS 14 , le nouveau logiciel iPad a les nouveaux widgets riches en données et apparaissent dans la section séparée à gauche de lécran daccueil, tout comme la mise à jour de liPad OS 13.

Comme pour tout nouveau logiciel dApple, les applications de base reçoivent une mise à jour, et lune de celles qui utilise le grand écran de liPad est la nouvelle application Photos.

Il permet une organisation facile, grâce à une nouvelle barre latérale. Vous pouvez trouver rapidement des albums ou faire glisser une photo dans un album pour un tri très rapide. Vous pouvez simplement appuyer longuement et faire glisser des photos dans les albums de la barre latérale.

Une conception similaire est appliquée à des applications telles que Fichiers et musique. La barre latérale dans la musique vous permet de basculer entre les vues ou de sélectionner rapidement différents modes de lecture, comme passer à vos listes de lecture, albums ou accéder à votre musique recommandée pour la journée.

De plus, vous pouvez rapidement passer en mode plein écran pour voir les pochettes dalbum et les paroles qui se mettent à jour en fonction de la musique.

Plusieurs applications ont un tout nouveau menu doutils dans la barre supérieure de lapplication, pour aider à libérer encore plus despace au bas de lécran. Le toucher vous permet daccéder rapidement à tous les contrôles affinés dans des applications comme Calendrier.

Tout cela signifie que toutes les applications par défaut, déjà installées sur iPad, fonctionneront toutes de manière similaire, leur donnant limpression dappartenir ensemble et aidant lexpérience entière à devenir plus familière et cohérente.

Alors que Siri a été mis à jour pour être beaucoup plus petit - comme liPhone - Apple a rendu les alertes dappel beaucoup moins intrusives. Au lieu de prendre tout lécran, lalerte flotte au-dessus de lapplication dans laquelle vous vous trouvez, dans une petite fenêtre contextuelle.

La recherche a également été repensée, elle a un nouveau design compact comme la recherche Spotlight sur Mac, juste une petite recherche flottante à lécran.

Cest également un outil de recherche universel, vous permettant de rechercher des applications, des contacts et même de rechercher des informations dans des applications telles que Pages et Keynote.

Bien sûr, vous pouvez lutiliser pour rechercher sur le Web, tout comme Spotlight vous permet actuellement de le faire. Si vous recherchez des contacts, vous pouvez facilement appeler ou envoyer un message à la personne à partir de ce résultat de recherche.

Ces changements particuliers - nouveau Siri, alertes de recherche et dappel - sont tous là pour sassurer que les choses qui nont pas besoin de prendre un écran entier sont réduites à une interface plus utile et moins intrusive.

Pour les utilisateurs dApple Pencil, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée «Scribble». Son objectif est de rendre lécriture aussi utile que le texte à lécran. Dans cet esprit, les champs des applications iPadOS 14 comprendront automatiquement lécriture manuscrite et la convertiront en texte.

En plus de cela, vous pourrez griffonner des listes dans lapplication Notes, puis sélectionner un bloc entier de notes manuscrites, puis les coller dans un champ de texte sur une autre application, et il les convertira en texte.

Dans lensemble, liPad OS semble conserver ce qui le rend unique. Il est toujours clairement basé sur iOS, mais a beaucoup de domaines où il utilise la taille de lécran beaucoup plus efficacement.

Avec cette nouvelle recherche, la ligne entre Mac et iPad sestompe un peu plus, mais il ny a aucune chance que les deux soient encore confondus. LiPad conserve toujours une interface globale uniquement sur iPad.

Il sera disponible en téléchargement plus tard cette année et fonctionnera sur tous les modèles diPad Pro, les iPad Air de deuxième et troisième génération, les cinquième, sixième et septième iPad standard, ainsi que les iPad mini de quatrième et cinquième génération.