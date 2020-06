Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple prévoit de donner aux clients la possibilité dacheter plusieurs produits Apple via les versements mensuels de la carte Apple , a déclaré Bloomberg.

Apple cherche à offrir ce système pour les iPads, Macs, AirPods, claviers iPad, le moniteur Mac XDR Display, le HomePod et lApple TV. Si cela est vrai, la société offrirait essentiellement un financement via la carte Apple. Les utilisateurs auraient la possibilité de gérer leurs paiements via la section Apple Card de lapplication Wallet, car tout y est ajouté à leur facture mensuelle de la carte Apple.

La société souhaite mettre à disposition des plans de paiement sans intérêt sur 12 mois pour les nouveaux achats diPad, de Mac, dApple Pencil, de claviers diPad et du moniteur Mac XDR Display, en particulier. Pendant ce temps, les AirPods, HomePod et Apple TV seront disponibles sur des plans sans intérêt de six mois.

Gardez à lesprit que lannée dernière, Apple a lancé des plans de paiement sans intérêt de 24 mois pour les iPhones achetés avec une carte Apple. Vous pouvez également utiliser Apple Card pour acheter plus dun iPhone, bien que le nombre diPhones que vous pouvez acheter sera évidemment limité par votre crédit Apple Card disponible.

Apple rembourse 3% de ces achats et donne même aux acheteurs la possibilité de rembourser leur solde plus tôt.

Apple a lancé la carte Apple en 2019 avec Goldman Sachs. Il existe une version numérique liée à lapplication Apple Wallet et une carte physique en titane.