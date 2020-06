Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple actualiserait sa gamme iPad Pro au début de 2021 avec quelques nouvelles fonctionnalités phares, y compris la connectivité 5G.

Leaker L0vetodream a suggéré sur Twitter que les prochaines tablettes premium dApple pourraient être équipées du modem Snapdragon X55 5G de Qualcomm, leur permettant de tirer parti à la fois de la sous-6 GHz 5G et de la plus rapide mmWave 5G. Ces iPad Pros pourraient même venir avec la puce A14X et les écrans Mini-LED, partagé par L0vetodream. Gardez à lesprit que dautres ont suggéré que la nouvelle génération diPad Pros prendrait en charge la 5G et emballerait des écrans Mini-LED.

avec mini led et bande de base 5G X55 https://t.co/1C57Oms2HX - 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 3 juin 2020

Par exemple, Ming-Chi Kuo, analyste respecté et observateur dApple, a déclaré en avril quun nouvel iPad Pro doté de mini-LED avait été retardé jusquau début de 2021. (Il a indiqué quApple passait aux panneaux Mini-LED parce quils sont similaires aux écrans OLED, mais ont une gradation localisée et une gamme de couleurs plus large.) L0vetodream pense également que les iPad Mini-Led Pros pourraient être lancés au premier ou au deuxième trimestre de 2021, soit environ un an à ce stade.

lannée prochaine Q1 ou Q2 https://t.co/1C57Oms2HX - 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 3 juin 2020

Quant à savoir qui est L0vetodream, cest un compte Twitter anonyme qui a récemment partagé des rumeurs matérielles crédibles, y compris des détails sur liPhone SE . Cela dit, il nest pas difficile dimaginer quApple apporte la 5G et la mini-LED à liPad Pro, étant donné quelle serait intéressée à adopter les deux technologies et à les intégrer à dautres produits de son portefeuille matériel. Le prochain iPhone devrait largement inclure la connectivité 5G.

Apple a publié pour la dernière fois de nouveaux modèles diPad Pro en mars . Ils ont introduit un capteur LIDAR, la puce A12Z Bionic et des microphones améliorés.