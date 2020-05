Nouvel iPad attendu fin 2020 - peut-être une mise à niveau de liPad Air?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La gamme iPad dApple pourrait être configurée pour une autre mise sous tension fin 2020. Nous nous attendions à ce quil y ait probablement une sorte de mise sous tension plus tard dans lannée pour la gamme standard et il semble très bien que ce sera le cas.

La gamme iPad Pro dApple a récemment reçu une mise à niveau , bien sûr, donc la prochaine mise à jour serait pour les iPads `` normaux et plus précisément, il semble quil pourrait y avoir une mise à jour pour liPad Air et liPad mini.

Lanalyste de TF Securities Ming-Chi Kuo suggère quil y aura un nouvel iPad de 10,8 pouces, qui aurait pu remplacer lancien iPad Air de 10,5 pouces. Cet appareil aura 18 mois au moment de son remplacement et a de toute façon une origine plus ancienne - la conception du châssis avec le bouton daccueil Touch ID provient de lancien iPad Pro 10,5 pouces qui a ensuite été remplacé par liPad Pro 2018/2020 11 pouces avec Face ID.

Kuo dit également quil pourrait y avoir un nouvel iPad mini qui cadencerait entre la taille de 8,5 et 9 pouces. Ce serait une mise à niveau significative de liPad mini 7,9 pouces actuel, mais bien sûr, avec des lunettes plus minces, il nest pas nécessaire quil sagisse dun appareil beaucoup plus grand que le mini actuel.

Avec les téléphones qui sagrandissent - même liPhone SE - il est probablement logique que les consommateurs qui achètent le mini populaire souhaitent également une tablette plus grande.