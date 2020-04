Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lancé aux côtés d Apple iPad Pro , le Magic Keyboard est une version supposée du Smart Keyboard Folio de la société qui est disponible depuis plusieurs années pour les iPad haut de gamme de la société.

Le nouveau Magic Keyboard apporte quelques fonctionnalités recherchées pour ceux qui cherchent à reproduire au mieux lexpérience de lordinateur portable.

Des touches rétroéclairées, un trackpad et une fente de chargement supplémentaire pour que vous puissiez charger votre iPad Pro et utiliser un accessoire via la prise USB-C sur lappareil lui-même, font du Magic Keyboard une expérience "pro" par rapport à loffre Keyboard Folio.

La caractéristique de conception exceptionnelle est la collection daimants à larrière du support qui vous permet de fixer liPad Pro pour quil plane au-dessus des touches. Assez solide pour maintenir liPad Pro en place même si vous le secouez, le design rappelle liMac et fonctionne.

Lun des avantages du nouveau support, qui est suffisamment rigide pour maintenir liPad en place pour le bon angle de vision, est que cet angle est désormais meilleur pour le travail et meilleur pour les appels vidéo. Nous avons constaté que le Smart Keyboard Folio pointe vers le bas ou trop haut et cette conception permet un juste milieu.

Quant à savoir si cest "lappable"? Oui. Tant quil est proche de vous. allez trop loin vers vos genoux et le poids de lécran le fait basculer et il tombera.

Combinez cela avec un clavier qui présente une disposition de clavier Apple presque standard (il ny a pas de touche déchappement) et de lexpérience (y compris le nouveau mécanisme de ciseaux amélioré) et vous serez facilement trompé en pensant que vous utilisez un MacBook. Le clavier est vraiment agréable à taper, même si certains trouveront frustrant labsence de touches de raccourci pour gérer laffichage de lécran, la musique et dautres fonctions.

Cest grâce non seulement à une expérience de frappe similaire, mais aussi à linclusion dun trackpad miniature trouvé sous les touches avec un clic physique qui rend lutilisation de la nouvelle fonctionnalité de support du trackpad un jeu denfant. Le trackpad est assez grand pour être utilisé en déplacement, mais vous devrez soulever votre doigt au moins une fois pour passer dun coin de lécran à lautre. Apple na pas encore opté pour le clic haptique comme sa gamme MacBook.

Son utilisation est une seconde nature et certainement beaucoup plus facile à utiliser que lutilisation dune souris ou dun trackpad séparé sur le côté.

Les préoccupations initiales sont que les touches ne sont plus recouvertes de tissu, ce qui suggère quelles pourraient être sujettes à la saleté, et le nouveau clavier ajoute un poids considérable à lexpérience.

Basé sur nos balances de cuisine (Apple ne donne pas de poids officiels pour le Smart Keyboard Folio ou le Magic Keyboard), le Magic Keyboard de 12,9 pouces pèse un lourd 707g. Ajoutez liPad et son poids total de 1,354 kg le rend plus lourd quun MacBook Air 13 pouces (1,29 kg). Sensationnel.

Il convient de noter que le port USB-C du clavier est uniquement destiné à la charge, mais le faire signifie que le port USB-C de liPad est gratuit pour les accessoires. Cest pratique si vous avez besoin dénergie mais que vous devez également retirer des fichiers dune clé USB ou dun appareil photo en même temps.

En fin de compte, cest un ajout très coûteux à votre iPad Pro qui vous donnera limpression que vous utilisez un ordinateur portable. Cest un clavier Pro si vous voulez et quelque chose qui saméliore à bien des égards, mais pas trop, sur le Smart Keyboard Folio qui est également disponible à une fraction du coût.

Si vous êtes un propriétaire diPad Pro utilisant principalement liPad Pro comme ordinateur portable, cest certainement quelque chose que vous devriez considérer, ne serait-ce que pour rendre le support du trackpad plus facile à apprécier.

