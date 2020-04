Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Parallèlement à un nouvel iPhone SE , Apple a annoncé quil commencerait à expédier son nouveau boîtier de clavier pour l iPad Pro fin avril.

Le clavier magique , qui fonctionne avec les modèles iPad Pro de cette année et les modèles iPad Pro 2018, est maintenant disponible en précommande. Il devrait commencer à arriver pour les clients la semaine prochaine, selon Apple. Il en coûte 299 $ pour la version 11 pouces et 349 $ pour la version 12,9 pouces.

Il est différent du Smart Keyboard Folio dApple en ce quil est spécifiquement pour liPad Pro, et il offre des angles de vision jusquà 130 degrés, plus un clavier rétroéclairé et des touches de commutateur à ciseaux et une charge USB-C pass-through. Le plus intéressant, cependant, est que le Magic Keyboard comprend un trackpad intégré pour liPad Pro, aidant la tablette à fonctionner plus comme un ordinateur.

Avec iPadOS 13.4 , une mise à jour récente du système dexploitation de liPad, Apple a inclus le pavé tactile et la prise en charge étendue de la souris, de sorte que ce nouvel accessoire de la société pourra certainement tirer parti de ces nouvelles fonctionnalités logicielles. Si tout cela vous intéresse, prenez le Magic Keyboard maintenant.

Ou, si vous voulez une option moins chère, vous pouvez toujours obtenir Smart Keyboard Folio, qui reste au prix de 179 $ / 199 $ selon la taille.