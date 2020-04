Prise en charge de la souris et du pavé tactile IPADOS 13.4 : comment cela fonctionne et comment utiliser

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple a ajouté la prise en charge du trackpad à l' iPad , ce qui vous permet de connecter un trackpad ou une souris à votre tablette Apple pour être en mesure d'augmenter votre productivité.

L' expérience est certainement plus « portable » que vous ne serez habitué, quelque chose que nous avons trouvé lors de l'utilisation sur le nouvel iPad Pro (2020).

Contrairement à la façon dont un curseur fonctionne sur un MacBook, iMac ou même un PC Windows, Apple a abordé la façon dont vous utilisez et interagissez avec le curseur d'une manière très différente, y compris la façon dont il est affiché à l'écran lorsqu'il est activé.

Le curseur, plutôt qu'une flèche, est maintenant un petit cercle rond et apparaît dès que vous commencez à déplacer une souris connectée ou à toucher un pavé tactile connecté.

Pour faciliter la sélection des choses, dès que vous passez au-dessus d'une icône ou d'un élément de menu, le curseur redimensionne instantanément à la taille de cet élément, ce qui facilite considérablement la sélection.

Sur la page d'accueil par exemple, cela signifie que les icônes s'agrandissent et sautent un peu pour montrer que vous l'avez sélectionné, tandis que la sélection des options de menu vous permet de sauter rapidement de gauche à droite ou de haut en bas d'une liste avec facilité. C'est très facile.

Ce qui rend les choses plus faciles encore est d'utiliser un trackpad pour le traitement de texte ou les feuilles de calcul. Avec le texte, l'introduction d'un curseur vous permet de sélectionner facilement du texte, tandis que dans les applications comme Numbers, Microsoft Excel ou Google Sheets, vous pouvez maintenant sélectionner rapidement des cellules individuelles sans avoir à taper votre doigt dans la direction générale de ce que vous voulez. Le curseur rend les choses beaucoup plus précises.

Alors, comment obtenir le support Trackpad pour votre propre iPad, quels appareils iPad le prennent en charge et quels appareils pouvez-vous utiliser avec votre tablette Apple ?

Non seulement disponible pour les nouveaux appareils iPad Pro, il fonctionnera avec un large choix d'iPads existants via iPados 13.4. La mise à jour du logiciel sera disponible à partir du 24 mars 2020.

Lorsque vous utilisez un trackpad ou une souris, les propriétaires d'iPad seront en mesure d'interagir avec les applications existantes selon Apple : « La prise en charge du Trackpad dans iPADOS est conçue pour fonctionner parfaitement avec les applications que les clients utilisent chaque jour », a déclaré Apple dans son communiqué de presse.

« La plupart des applications tierces fonctionnent sans changement du tout, et les développeurs peuvent aller encore plus loin avec de nouvelles API qui leur permettent de proposer des expériences uniques dans leurs applications. »

Le Trackpad et la souris ne seront pas disponibles sur tous les modèles d'iPad, mais il fonctionnera avec la plupart d'entre eux, en particulier ceux qui ont été lancés au cours des deux dernières années.

Voici la liste complète des appareils iPad et iPad Pro avec prise en charge du pavé tactile : Tous les modèles iPad Pro

iPad Air 2 et versions ultérieures

iPad 5e génération et versions ultérieures

iPad mini 4 et versions ultérieures

Si vous utilisez déjà un trackpad Apple sur un MacBook, ou le Magic Trackpad 2 de l'entreprise, vous serez familier avec le fonctionnement des gestes sur un trackpad de l'iPad.

Il y a un certain nombre de commandes secrètes que vous pouvez maîtriser, notamment : Aller à l'écran d'accueil : balayage de trois doigts vers le haut

App Switcher : balayage de trois doigts vers le haut et pause

Changer d'applications : balayage à trois doigts vers la droite

Clic droit : cliquez avec deux doigts

Dock : déplacer le curseur vers le bas de l'écran et pousser au-delà

Control Center : cliquez sur la barre d'état en haut à droite

Notifications : cliquez sur la barre d'état en haut à gauche

Vous pouvez également gérer les paramètres du pavé tactile via Paramètres > Général > Trackpad et ici vous pouvez définir la vitesse de suivi, si le défilement naturel doit être activé ou désactivé, et si vous devez autoriser « Tap to Click » et « Deux-Finger Secondary Click » activé.

Le support Trackpad fonctionnera avec un certain nombre d'accessoires, y compris Magic Mouse 2 d'Apple, Magic Trackpad 2 et un nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro (à venir en mai). Vous pourrez également utiliser des souris tierces connectées via Bluetooth ou USB.

Des claviers tiers conçus pour Apple iPad et iPad Pro avec un clavier intégré seront également disponibles si vous ne voulez pas emprunter la route Apple Magic Keyboard.

Le clavier magique d'Apple sera assis en haut de la pile et coûtera 349£au Royaume-Uni et 349$aux États-Unis. Il sera équipé de touches rétroéclairées, d'un trackpad intégré, d'un port USB-C afin que vous puissiez charger votre iPad et continuer à utiliser le port USB-C standard pour d'autres choses.

Logitech a annoncé que le Combo Touch Keyboard Case avec Trackpad pour iPad fonctionnera avec l'actuel iPad Air 10,5 pouces (3ème génération) et l'iPad 10,2 pouces (7ème génération). Il coûtera 119,95 £au Royaume-Uni et 149,99 $aux États-Unis lorsqu'il sera lancé.

Brydge a quant à lui le Brydge Pro+. Il coûtera 189,99 £au Royaume-Uni et 229,99 $aux États-Unis et dispose également d'un trackpad intégré. Il fonctionnera avec la gamme iPad Pro 12,9 et 11 pouces. Il sera disponible à la mi-avril.