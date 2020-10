Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple est la dernière société de technologie à utiliser LIDAR - qui signifie Light Detection and Ranging - dans ses produits, l iPhone 12 Pro et Pro Max étant le premier de ses téléphones à disposer dun nouveau scanner. Mais pourquoi?

Non, le capteur LIDAR nest pas là pour faire progresser la connexion à la numérisation de visage Face ID, mais plutôt pour une utilisation dans les applications de réalité augmentée (RA).

En fin de compte, le scanner LIDAR est intégré à la série iPhone 12 Pro et aux derniers modèles diPad Pro pour améliorer la précision de la distance et des mesures, ce qui est réputé pour ne pas être particulièrement précis en utilisant uniquement des capteurs de caméra.

Le LIDAR est un laser pulsé qui enregistre le temps quil faut - à des vitesses de nanosecondes - pour que ce signal revienne à la source, ce qui lui permet de générer un modèle 3D avec une plus grande précision quune simple caméra ne le pourrait.

Pensez-y comme la façon dont une chauve-souris «voit» le monde qui lentoure; ces impulsions créent une image. Dans le cas de liPad Pro et de liPhone 12 Pro, limage LIDAR est une partie du puzzle, utilisant les données des capteurs de mouvement et des caméras pour améliorer la précision.

Certains systèmes de caméra ont un capteur de temps de vol (ToF) similaire pour aider avec les informations de profondeur. En règle générale, ceux-ci prennent un instantané plus généralisé avec un faisceau plus large, tandis que les systèmes LIDAR plus avancés offrent plusieurs faisceaux pour une plus grande précision.

Cest lidée. Chaque application ARKit "obtiendra automatiquement un placement AR, une capture de mouvement améliorée et une occlusion des personnes", déclare Apple.

Tout est question de précision. Prenons par exemple lapplication Mesurer, qui sera capable de calculer, par exemple, la hauteur avec précision. Ce nétait pas possible avant - pas exactement de toute façon. Il y a une nouvelle vue de règle qui sera disponible dans une mise à jour.

Les développeurs pourront utiliser les données LIDAR au mieux de leur application, en utilisant une nouvelle API Scene Geometry. Nous sommes sûrs quil y aura divers exemples dans le jeu, la science, le fitness et dautres applications à lavenir.

Le scanner LIDAR dApple serait capable de scanner des objets jusquà 5 mètres de distance. Comme le laser fonctionne au niveau des photons, il est capable de fonctionner de jour comme de nuit, à lintérieur comme à lextérieur.

Cependant, il ne peut pas «voir» à travers les objets, de sorte que la pluie, les personnes qui passent, etc. peuvent perturber le système.

Nous avons déjà vu LIDAR utilisé dans diverses applications, les plus importantes étant les systèmes automobiles conçus pour aider les voitures autonomes ou les fonctions de sécurité de direction automatique. Il existe également des applications de construction et plus encore.

Écrit par Mike Lowe. Édité par Cam Bunton.