Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La nouvelle gamme iPad Pro a été annoncée plus tôt cette année, mais des rumeurs continuent de circuler autour dautres iPad qui semblent certains dêtre annoncés prochainement, en particulier une mise à jour de liPad Air et peut-être de liPad mini.

Il y a aussi un tas de fonctionnalités potentielles qui pourraient également venir sur liPad Pro de nouvelle génération en 2021, alors que nous savons également tout sur iPadOS 14 , le nouveau logiciel qui fonctionnera sur tous les nouveaux iPad.

Vérifiez si votre iPad existant exécutera le nouveau logiciel: Configuration système requise pour iPadOS 14: le nouvel iPadOS fonctionnera-t-il sur votre iPad?

Avec liPad Pro et dautres modèles bénéficiant dune prise en charge complète du trackpad (tant quils peuvent exécuter iPadOS 13.4), verrons-nous le nouveau Magic Keyboard avec trackpad venir également à dautres iPad, non Pro, à lavenir?

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur les prochains modèles diPad.

Apple a annoncé la tenue dun événement spécial le 15 septembre 2020. On pense que lévénement verra la révélation des nouveaux modèles diPad et de lApple Watch Series 6. En particulier, les rumeurs sur liPad semblent pointer vers une révision de liPad Air.

Il semble que nous allons avoir une actualisation de tous les iPad non-Pro - A2270, A2072, A2316, A2324, A2325, A2428, A2429. Cela ressemble beaucoup à un rafraîchissement et à un réalignement de la gamme complète à lexception peut-être de liPad mini. Les numéros de modèle ont été repérés dans la base de données CEE où les appareils sont homologués pour la vente en Russie et dans dautres pays.

Apple a lancé la version bêta publique diPadOS 14. Il est gratuit à télécharger et inclut un premier aperçu de toutes les nouvelles fonctionnalités iPadOS .

La possibilité pour les développeurs de jeux de prendre en charge le trackpad et le clavier de liPad (ainsi que le contrôle de la souris) dans les futurs titres a également été annoncée lors de la conférence des développeurs dApple. Des manettes de jeu supplémentaires seront également prises en charge, notamment la manette sans fil Xbox One Elite 2 et la manette adaptative Xbox accessible.

Comme iOS 14 , la nouvelle version diPadOS a été annoncée lors de la conférence des développeurs dApple et dispose de widgets riches en données et dautres améliorations. Mais iPadOS va plus loin que iOS et de nombreuses applications ont désormais une barre latérale pour que vous puissiez glisser-déposer plus facilement - par exemple dans Musique et Fichiers.

De nombreuses applications ont également un nouveau menu Outils en haut de lécran pour libérer de lespace en bas. Et aussi dans iOS et iPad OS, les notifications dappels entrants ne prennent plus tout lécran, vous pouvez donc les ignorer facilement si vous travaillez sur autre chose.

La rumeur daffichage MiniLED existe depuis un certain temps, mais ce rapport est un peu différent en ce quil dit que liPad Pro 2021 sera doté du modem Qualcomm X55 pour la connectivité cellulaire 5G au lieu de la 4G LTE. Ils auront également un nouveau processeur A14X, ce qui nest pas un grand bond en avant.

Lanalyste de TF Securities, Ming-Chi Kuo, suggère quil y aura un nouvel iPad de 10,8 pouces (vraisemblablement pour remplacer liPad Air) et un nouvel iPad mini qui cadrerait entre 8,5 et 9 pouces. Cela signifie quil aurait un écran dau moins un demi-pouce plus grand que lécran actuel de liPad mini.

Selon un leaker Apple précis, Apple prévoit un iPad Air 2020 avec Touch ID sous lécran, ce qui signifie quil peut abandonner la lunette et avoir lair beaucoup plus élégant. Bien que nous pensons toujours quil est plus probable que tout nouvel iPad optera pour Face ID, la conservation de Touch ID sur l iPhone SE (2020) montre quApple est toujours disposé à créer de nouveaux appareils avec Touch ID. Le leaker suggère également que le nouvel iPad Air aura un écran Mini-LED, ce qui, à notre avis, est un peu moins probable.

Lanalyste Ming-Chi Kuo suggère quun nouvel iPad doté de Mini-LED pourrait être retardé jusquau début de 2021. Ce nest peut-être pour aucune raison autre que nous avons déjà eu un rafraîchissement de liPad Pro en 2020 et il est donc logique despacer les choses car liPad Pro est le plus susceptible dobtenir le nouvel écran. À ce stade, un nouvel iPad Pro à ce stade est susceptible dêtre publié avec la 5G à bord.

Ce rapport - via 9to5Mac - suggérait que les prochains écrans iPad passeraient à la mini-LED et que dautres produits suivraient également le même chemin, le MacBook Pro 16 pouces passant également à la technologie mise à niveau en 2020, peut-être en même temps que un MacBook Pro 14 pouces est lancé pour remplacer lactuel 13 pouces.

Il a également été suggéré que les nouveaux iPad pourraient être basés sur un processeur Apple A14X renforcé.

Apple pourrait-il avoir un clavier tactile tactile sur ses iPad à lavenir? Un brevet, découvert par Patently Apple , montre une technologie haptique de nouvelle génération connue sous le nom délectrodes haptiques électrostatiques à motif statique. Une variété de tensions pourrait être appliquée, ce qui rendrait la frappe sur lappareil différente.

Le site a déclaré que de tels efforts pourraient signifier que les claviers à écran tactile pourraient, à lavenir, émuler la sensation de claviers plus traditionnels - même avec des `` touches à sensation concave - afin que les utilisateurs puissent trouver leur place sur le clavier sans le regarder. .

Écrit par Dan Grabham.