Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple prépare la prochaine mise à jour majeure de son système dexploitation iPad. Appelé iPadOS 14, il est compatible avec tous les modèles diPad exécutant la mise à jour iPadOS 13 de lan dernier. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand Apple a fait ses débuts sur iPadOS lors de sa WWDC 2019, il a seulement dit que cétait "iPadOS". Cependant, il a été rapidement noté que le numéro de version technique était iPadOS 13 et qui a maintenant été remplacé par la prochaine version de cette année - iPadOS 14. La principale chose à réaliser à propos diPadOS est quil est construit sur la même base que iOS - mais il a , des capacités puissantes mieux adaptées au plus grand écran de liPad.

Il comprend également presque toutes les nouvelles fonctionnalités diOS 14.

Apple a déjà lancé une version bêta de liPadOS 14 que les développeurs peuvent tester, afin quils puissent préparer leurs applications. Le groupe public de tests bêta dApple, auquel tout le monde peut adhérer gratuitement, pourra ensuite tester le logiciel la prochaine fois en juillet. Lorsque le développeur et les tests bêta publics seront terminés plus tard cette année, iPadOS 14 sortira officiellement aux côtés diOS 14 et des nouveaux modèles diPhone.

LiPadOSS 13 est compatible avec liPad Air 2 ultérieurement. Voici une liste dappareils, afin que vous puissiez vérifier si votre modèle sera pris en charge:

iPad Pro 12,9 pouces (quatrième génération)

iPad Pro 12,9 pouces (troisième génération)

iPad Pro 12,9 pouces (deuxième génération)

iPad Pro 12,9 pouces (première génération)

iPad Pro 11 pouces (deuxième génération)

iPad Pro 11 pouces (première génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (septième génération)

iPad (sixième génération)

iPad (cinquième génération)

iPad mini (cinquième génération)

iPad mini (quatrième génération)

iPad Air (troisième génération)

iPad Air 2

Consultez notre guide sur iPadOS 14 . Nous discutons en détail de toutes les nouvelles fonctionnalités importantes.