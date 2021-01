LiPad dApple à travers le temps: une décennie diPad revisitée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela fait dix ans que liPad original dApple est sorti dans les rues des États-Unis. LiPad a été lancé par Steve Jobs qui a posé une question. Il a demandé au public sil "y avait de la place pour quelque chose au milieu" de l iPhone et du MacBook ?

Nombreux sont ceux qui, à lépoque, auraient probablement répondu par un non sans équivoque à cette question.

Mais Apple a vendu 3 millions diPad en 80 jours et il était alors clair que la réponse à la question de Steve Jobs était probablement la réponse quil connaissait depuis le début.

Alors, comment lappareil qui a fait des tablettes une chose a-t-il changé depuis sa première annonce il y a dix ans? Nous revenons sur lhistoire de liPad.

Apple iPad (2010)

Apple iPad 2 (2011)

Apple iPad 3 (2011)

Apple iPad 4 (fin 2012)

Apple iPad Mini (2012)

Apple iPad Air (2013)

Apple iPad Mini 2 (2013)

Apple iPad Air 2 (2014)

Apple iPad Mini 3 (2014)

Apple iPad Mini 4 (2015)

Apple iPad Pro 12.9 (2015)

Apple iPad Pro 9.7 (2016)

Apple iPad (2017)

Apple iPad Pro 10.5 (2017)

Apple iPad Pro 12.9 (2017)

Apple iPad (2018)

Apple iPad Pro 11 (2018)

Apple iPad Pro 12.9 (2018)

Apple iPad Air (2019)

2019's Apple iPad Air is much like the iPad Pro only without FaceID, uniform bezels and the Type-C port. A big, sharp 10.5-inch 1668 x 2224 resolution display, a battery that's capable of lasting all day and support for both Apple Pencil and Smart Keyboards make the iPad Air a great option. Even more so considering the reasonable price point.

We found the 2019 iPad Air able to strike a perfect balance between power and value for money.

iPad mini (2019)

The Apple iPad mini 5 - not an official title - is basically a small iPad Pro and despite the large bezels it remains a very compact tablet. The spec is very powerful with unparalleled power for its price point, the 2019 iPad mini retains the device's most recognisable features: the 7.9-inch screen size alongside the Touch ID Home button.

Apple iPad (2019)

The 10.2-inch iPad Apple released in 2019 replaced the 9.7-inch iPad from 2018. It also was designed to make the most of Apple's new iPadOS operating system while still being the company's most affordable and familiar tablet option.

It's not the most powerful or feature-rich iPad available, but it still boasts some decent specs including a 2160 x 1620 resolution and a chassis constructed from 100 per cent recycled aluminium. As such, the Apple iPad continues to be the logical choice for many.

Apple iPad Pro 12,9 pouces (2020)

En 2020, l Apple iPad Pro a fait peau neuve avec lajout dun nouveau processeur, dun appareil photo amélioré et de tous les avantages habituels que vous attendez de la gamme Pro.

Lorsque nous lavons examiné, nous ne pensions pas que grand-chose avait changé en termes de puissance de traitement ou de vitesse, mais cest parce que liPad Pro a toujours été une puissance.

IPad dApple (8e gnration)

L iPad dApple de huitième génération était l iPad le plus abordable sorti en 2020. LiPad classique avec le même style que la génération précédente. À tel point en fait que tout ce qui avait vraiment changé était le processeur mis à jour.

LiPad dApple a continué à fournir des résultats satisfaisants pour la plupart des utilisateurs moyens et était plus abordable que liPad Air, ce qui en faisait toujours une excellente tablette à acheter.

Apple iPad Air (2020)

L iPad Air dApple sorti en 2020 était plus abordable que le Pro mais offrait tout de même quelques fonctionnalités intéressantes, notamment Touch ID, la puce A14 Bionic, laffichage True Tone et plus encore.

Lorsque nous lavons examiné, nous avons pensé quil avait beaucoup plus à offrir que liPad Apple standard et suffisamment pour le rendre plus facile à justifier que liPad Pro.

Écrit par Britta O'Boyle. Édité par Adrian Willings.