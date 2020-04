L'iPad Apple à travers le temps : Une décennie d'iPad revisité

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il y a dix ans que l'iPad original d'Apple esttombé dans la rue aux États-Unis. L'iPad a été lancé par Steve Jobs qui a posé une question. Il a demandé au public si « il y avait de la place pour quelque chose au milieu » de l' iPhone et du MacBook ?

Nombreux sont ceux qui, à l'époque, auraient probablement répondu non sans équivoque à cette question.

Mais Apple a vendu 3 millions d'iPads en 80 jours et il était alors clair que la réponse à la question de Steve Jobs était probablement la réponse qu'il connaissait depuis le début.

Alors, comment l'appareil qui a fait des tablettes une chose a changé depuis qu'il a été annoncé pour la première fois il y a une décennie ? Nous regardons en arrière l'histoire de l'iPad.

Annoncé en janvier 2010 et lancé en avril, l'iPad original offrait une construction en aluminium avec des bords carrés - un peu comme ce que nous voyons sur l' actuel iPad Pro , bien que les nouveaux modèles soient beaucoup plus minces. Il est fourni avec un écran de 9,7 pouces, mesuré environ 13 mm d'épaisseur et pesant environ 680 g.

Le modèle 2010 était équipé d'un processeur Apple A4 de 1 GHz et il était doté de capacités de stockage de 16 Go, 32 Go ou 64 Go, tout en promettant une autonomie de 10 heures. Les prix ont commencé à 499$et il y avait des accessoires, y compris une station d'accueil pour clavier, ainsi qu'une station d'accueil standard pour transformer l'iPad en « grand cadre photo ».

La deuxième génération d'iPad a été dévoilée un an après la première, offrant un corps de 33 % plus mince - maintenant 8,8 mm - et réduisant le poids d'environ 50 g pour le placer sous la barre des 600 g. Il avait également une nouvelle puce A5 dual-core, qui était dit fonctionner à deux fois la vitesse de l'original, avec des graphiques 9x plus rapides, et un haut-parleur repositionné.

La plus grande différence avec l'iPad 2 par rapport au modèle original cependant : les caméras. Il avait une caméra frontale et une caméra arrière, permettant FaceTime et les appels vidéo. Bien que c'est assez standard maintenant, c'était une grosse nouvelle à l'époque.

L' iPad de troisième génération est arrivé en 2012, mais alors que le design est resté en grande partie le même que son prédécesseur, la technologie de l'écran s'est considérablement améliorée. Apple l'appelait « écran Retina » - une expression qu'il continue d'utiliser - et il offrait 4x les pixels de l'iPad 2, ainsi qu'une plus grande saturation des couleurs.

Une nouvelle puce A5X a également été introduite pour l'iPad de troisième génération, qui a vu le processeur graphique mis à niveau à quad-core, et la résolution de l'appareil photo a également été améliorée - passant de 1 mégapixel à 5 mégapixels. Les applications dédiées sur l'App Store étaient d'environ 200 000 lorsque ce modèle a été lancé et il a fonctionné sur iOS 6.

Seulement 6 mois après le lancement de l'iPad 3, Apple a annoncé l'iPad 4. C'était à peu près le même que l'iPad 3 signifiant le même écran Retina de 9,7 pouces, une construction métallique qui mesurait 241,2 x 185,7 x 9,4 mm et pesait 652g, mais c'est l'iPad qui a laissé tomber le connecteur de dock à 30 broches et introduit Lightning.

L' écran sur l'iPad 4 était le même que l'iPad 3 - un écran Retina avec une résolution 2048 x 1536 - bien que Apple ait équipé l'iPad 4 d'un nouveau processeur A6X, qui était dit 2x plus rapide que l'iPad 3. Il a également pris en charge le Wi-Fi double bande et une nouvelle caméra frontale est arrivée, passant de VGA à 1,2 mégapixels.

Apple a lancé le premier iPad mini aux côtés de l'iPad 4, marquant un nouveau territoire pour iPad. Contenant une construction métallique de qualité supérieure, l'iPad mini était significativement plus petit et plus léger que l'iPad standard, mesurant 200 x 134,7 x 7,2 mm et pesant 308 g, soit la moitié du poids. Les encadrés entourant l'écran ont été réduits et Apple a programmé iOS pour ignorer les pressions accidentelles sur les doigts sur le bord de l'écran.

L' iPad mini avait des bords incurvés et arrondis que l'iPad original, mais il a opté pour la résolution de l'iPad 2 dans son écran de 7,9 pouces - 1024 x 768 pixels - plutôt que l'écran Retina. Il a également utilisé le processeur A5, ce qui signifie qu'il n'était pas aussi puissant que l'iPad 4. Cela dit, il aurait pu être mini par nature, mais il était puissant dans ce qu'il offrait.

La cinquième génération d'Apple iPad a été appelée l'iPad Air et il est venu avec un tout nouveau design, empruntant les bords incurvés de l'iPad mini. Il était 20 % plus léger que l'iPad 4 à 469 g par rapport à 652 g, mais il était plus mince aussi - 7,5 mm par rapport à 9,4 mm - et plus court, ce qui rend un appareil plus portable.

L' écran de 9,7 pouces était le même que l'iPad 4, mais Apple a réduit de 43 % le cadre entourant l'écran, ce qui signifie une plus grande zone de visualisation. Les mêmes caméras que l'iPad 4 étaient à bord de l'iPad Air, mais Apple a mis une nouvelle puce A7 sous le capot de l'Air, qui avait une architecture 64 bits qui permettait une mise au point automatique plus rapide, des cadences vidéo plus élevées et une capture de photos plus rapide, entre autres fonctionnalités.

Un an après le lancement de l'iPad mini, Apple a présenté l' iPad mini avec écran Retina. Le design est resté le même, mais l'écran est passé d'une résolution de 1024 x 768 pixels à une résolution de 2048 x 1536 pixels, ce qui en fait la résolution la plus élevée pour une tablette de sa taille.

Il était un peu plus épais et plus lourd que l'iPad mini original - 7.5mm au lieu de 7.2mm et 331g au lieu de 308g - mais le design n'a pas changé autrement. Les options de stockage incluaient une option de 128 Go, et Apple a également mis à niveau la puce à A7 - qui était le même processeur trouvé sur l'iPad Air et l'iPhone 5S.

La deuxième génération d'iPad Air offrait un design similaire à celui du modèle Air original, mais il s'est réduit encore plus loin à 6,1 mm, ce qui lui donne le titre de la tablette la plus mince que vous pouviez obtenir à l'époque. Il était également plus léger que le Air de première génération, pesant seulement 437 g.

Alors que la taille et la résolution de l'écran sont restées les mêmes que le premier Air, l'Air 2 a introduit un revêtement antireflet, tout en améliorant la puce de l'A7 à l'A8X. Le plus grand changement entre Air et Air 2 cependant, a été l'introduction de Touch ID. On ne le savait pas alors, mais le Air 2 était le dernier de la ligne iPad Air.

L' iPad mini 3 est arrivé aux côtés de l'iPad Air 2, mais à l'époque, Apple a rapidement brillé dessus dans la présentation, se concentrant sur le modèle plus grand à la place. Le design est resté le même que l'iPad mini 2, mais Apple a ajouté Touch ID à l'iPad mini 3 et l'a rendu disponible en or.

Il

n'y a pas eu de mise à niveau du processeur, pas d'amélioration de l'appareil photo et il n'a pas obtenu l'écran laminé et anti-reflet ou le Wi-Fi plus rapide que le plus grand iPad Air 2 a fait. En fin de compte, l'iPad mini 3 était une mise à niveau mineure de la gamme iPad mini.

L' Apple iPad Pro original lancé en 2015, marquant à nouveau un nouveau territoire pour l'iPad. Offrant un énorme écran de 12,9 pouces avec un total de 5,6 millions de pixels et un taux de rafraîchissement variable pour aider à économiser de l'énergie, l'iPad Pro était un monstre d'une tablette. Il avait une configuration audio à quatre haut-parleurs par rapport à la configuration double sur l'iPad Air 2, permettant un volume 3 fois plus élevé et une puce A9X 64 bits signifiait que l'iPad Pro était 1,8 fois plus rapide que l'iPad Air 2.

Sur le bord de sa construction métallique haut de gamme, l'iPad Pro mince de 6,9 mm avait un connecteur intelligent pour connecter un clavier dédié, permettant ainsi le transfert de puissance et de données. Le premier stylet Apple a également été introduit aux côtés de l'iPad Pro appelé Apple Pencil. Il peut être chargé directement à partir du port Lightning de l'iPad Pro.

L' Apple iPad mini 4 a succédé à l'iPad mini 3 en 2015, bien que personne ne savait à l'époque que ce serait le dernier mini pendant un certain temps. Il était plus mince et plus léger que l'iPad mini 3, et il a obtenu un écran entièrement laminé, ainsi qu'un revêtement antireflet comme l'Air 2.

Apple a également mis à niveau la puce dans l'iPad mini 4 vers le processeur A8 avec le coprocesseur de mouvement M8, et il a obtenu une bosse dans la résolution de la caméra arrière aussi. Autre que cela, le design est resté le même que le précédent iPad mini. Des rumeurs circulent autour d'un iPad mini 5 bien que...

Beaucoup ont supposé que ce modèle d'iPad serait appelé l'iPad Air 3, mais à la place il a rejoint la ligne iPad Pro. L'appareil 9,7 pouces, appelé l'iPad Pro 9.7 était un modèle plus petit du modèle 12,9 pouces qui a lancé l'année précédente. Il offre la même construction mince en aluminium et le capteur d'empreintes digitales Touch ID, mais il est venu avec une nouvelle option de couleur : l'or rose.

L' iPad Pro 9.7 présentait la même taille et la même résolution que l'iPad Air 2, mais il ajoutait une saturation des couleurs de 25 % supérieure et marquait le début de la technologie True Tone d'Apple , qui est maintenant disponible sur les derniers iPhones aussi. Les spécifications de l'appareil photo ont également été améliorées pour l'iPad Pro 9.7 et il a aussi la même puissance que le modèle 12.9 plus grand, ce qui le rend considérablement plus puissant que l'Air 2 qu'il a remplacé.

Ce modèle Apple iPad a été tranquillement annoncé en mars 2017, assis au-dessus de l'iPad mini 4, mais en dessous de la gamme iPad Pro. Essentiellement, c'est le modèle qui a remplacé l'iPad Air 2, mais Apple a laissé tomber le nom Air. Il avait le même design que l'iPad Air 2, bien qu'un peu plus épais, mais c'était à ce modèle manquant d'écran antireflet laminé.

L' iPad Apple (2017) ne possédait pas non plus la technologie True Tone trouvée sur les modèles iPad Pro et il n'était pas non plus en or rose, pas plus qu'il n'offrait la bosse dans la résolution de la caméra arrière. Apple a fait baisser le prix de départ de cet iPad cependant.

L' Apple iPad Pro 10.5 est arrivé au WWDC en 2017, parallèlement à une mise à jour des spécifications de l'Apple iPad Pro 12.9. L'iPad Pro 10.5 a été conçu pour remplacer le modèle iPad Pro 9,7 pouces 2016, offrant un écran de 20 % plus grand et une réduction de 40 % des lunettes. Il présentait plusieurs des mêmes caractéristiques, y compris la configuration à quatre haut-parleurs, le connecteur intelligent et l'option couleur or rose.

Sous le capot se trouvait le processeur Fusion A10X et le coprocesseur Motion M10, dont les performances étaient 30 % plus rapides que l'A9 et 40 % plus rapides dans les graphiques. Les modèles de stockage inclus 64 Go, 256 Go et 512 Go et il était compatible avec Apple Pencil comme les anciens modèles Pro 12,9 pouces et 9,7 pouces.

Contrairement à l'iPad Pro 10.5, l' iPad Pro 12.9 mis à jour n'a pas vu de nouveau design. Ses lunettes sont restées les mêmes, tout comme son design général et sa taille d'affichage, ce qui a été un peu déçu. C'était un appareil gros et lourd tant d'entre eux auraient aimé voir Apple prendre quelques mesures pour le rendre plus portable, comme une réduction de la taille de la lunette comme le modèle 10.5.

Cependant

, la mise à jour de l'iPad Pro 12,9 pouces n'a vu que des mises à jour internes. Le remplacement de la puce A9X était le processeur A10X Fusion - le même que celui trouvé dans le modèle 10,5 pouces. Le nouveau modèle 12,9 pouces offrait également les mêmes caractéristiques d'appareil photo et les mêmes offres logicielles que l'iPad Pro 10,5 pouces.

L' iPad standard 2018 a été conçu comme un successeur du modèle 2017, offrant le même design que l'iPad Air 2. Encore une fois, il renonce à un écran entièrement laminé et à un revêtement antireflet, mais il a ajouté un support pour Apple Pencil de première génération.

Il manque un certain nombre de fonctionnalités de l'iPad Pro, y compris le Smart Connector et la technologie d'affichage True Tone, ainsi qu'aucune option de couleur or rose, mais il reste beaucoup moins cher que les modèles Pro, destinés aux étudiants. Il a également heurté le processeur du modèle 2017 à l'A10.

L' Apple iPad Pro 11 est arrivé en 2018 mais il a été conçu pour s'asseoir aux côtés du modèle iPad Pro 10.5 plutôt que de le remplacer. Offrant un rafraîchissement complet du design, l'iPad Pro 11 carrés ses bords, réduit ses bezels et abandonne Touch ID en faveur de Face ID. Il échange également Lightning contre USB Type-C.

Un écran Liquid Retina remplit l'empreinte de l'appareil en aluminium mince de 5,9 mm, offrant une résolution de 2388 x 1668 et l'iPad Pro 11 est compatible avec Apple Pencil 2. Il est également un peu plus puissant que le modèle Pro 10,5 pouces, doté du processeur A12X Bionic, ainsi que de l'option d'un modèle de 1 To et de caméras améliorées.

Contrairement à la première mise à jour de l'iPad Pro 12,9 pouces, la deuxième mise à jour annoncée en 2018, a apporté de gros changements. Il a non seulement fait d'énormes réductions de l'empreinte malgré la même taille d'écran - passant de 305,7 x 220,6 x 6,9 mm à 280,6 x 214,9 x 5,9 mm, mais il a également quadrillé les bords, comme l'iPad Pro 11.

L' iPad Pro 12.9 2018 a également réduit son poids de 44g, Face ID a remplacé Touch ID, Lightning a été remplacé par USB Type-C et la deuxième génération d'Apple Pencil a permis au stylet de se fixer magnétiquement sur le bord de la iPad Pro 12.9 et charge sans fil. Un écran Liquid Retina a également été introduit avec des coins arrondis et la puce A12X Bionic a été placée sous le capot. Une option de 1 To a également été mise à disposition, comme le modèle plus petit de 11 pouces.

L' Apple iPad Air de 2019 ressemble beaucoup à l'iPad Pro uniquement sans FaceID, des lunettes uniformes et le port Type-C. Un grand écran haute résolution 1668 x 2224 de 10,5 pouces, une batterie capable de durer toute la journée et un support pour Apple Pencil et Smart Keyboards font de l'iPad Air une excellente option. Encore plus si l'on considère le prix raisonnable.

Nous avons trouvé l'iPad Air 2019 capable de trouver un équilibre parfait entre puissance et rapport qualité-prix.

L' Apple iPad mini 5- pas un titre officiel - est essentiellement un petit iPad Pro et malgré les grands bezels, il reste une tablette très compacte. La spécification est très puissante avec une puissance inégalée pour son prix, l'iPad mini 2019 conserve les caractéristiques les plus reconnaissables de l'appareil : la taille de l'écran 7,9 pouces avec le bouton Touch ID Home.

L' iPad Apple de 10,2 pouces sorti en 2019 a remplacé l'iPad de 9,7 pouces à partir de 2018. Il a également été conçu pour tirer le meilleur parti dunouveau système d'exploitation iPados d'Apple tout en restant l'option de tablette la plus abordable et la plus familière de l'entreprise.

Ce n'est pas l'iPad le plus puissant ou le plus riche en fonctionnalités disponible, mais il dispose toujours de caractéristiques décentes, dont une résolution 2160 x 1620 et un châssis fabriqué à partir d'aluminium recyclé à 100 %. En tant que tel, l'iPad Apple continue d'être le choix logique pour beaucoup.