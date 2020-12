Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les modèles iPad et iPad Pro dApple repoussent les limites du travail mobile et du divertissement sans avoir à sortir votre ordinateur portable, mais tirez-vous le meilleur parti de votre nouvelle tablette?

Nous examinons ici quelques-unes des façons dont vous pouvez maximiser votre flux de travail lors de vos déplacements ou simplement profiter davantage de votre iPad à la maison.

Voici les meilleurs trucs et astuces iPad pour vous aider à maîtriser votre tablette Apple et le logiciel iPadOS.

squirrel_widget_171002

Faites glisser vers le haut de lécran de votre iPad et continuez à faire glisser votre doigt vers le haut pour accéder au sélecteur dapplications. De là, vous pouvez basculer entre les applications que vous avez ouvertes.

Faites glisser vers le bas depuis licône de la batterie en haut à droite de lécran de votre iPad pour accéder au Centre de contrôle. Appuyer et maintenir les icônes dans le centre de contrôle offrira également plus doptions et de paramètres. Vous pouvez personnaliser les contrôles en ouvrant Paramètres> Centre de contrôle> Personnaliser les contrôles.

Pour voir vos dernières notifications sur iPadOS, faites glisser votre doigt depuis le coin supérieur gauche de lécran et vos notifications apparaîtront au centre de lécran de votre iPad.

Faites glisser votre doigt vers le bas depuis la page daccueil de votre iPad pour accéder à la barre de recherche. Cela fera également apparaître des suggestions Siri.

Si vous disposez dun clavier intelligent connecté à votre iPad, vous pouvez appuyer sur Cmd + barre despace pour afficher la barre de recherche sur liPad.

Si vous utilisez les modèles iPad Pro (2018), vous pouvez basculer entre les applications en faisant glisser la longue barre blanche en bas de lécran de liPad Pro, comme vous le pouvez sur les modèles diPhone sans bouton . Pour les autres modèles diPad, appuyez deux fois sur le bouton daccueil Touch ID.

Pour fermer les fenêtres sur iPad: Lancez App Switcher (voir ci-dessus)> Faites glisser vers le haut sur lapplication ou la fenêtre que vous souhaitez fermer.

Pour revenir à lécran daccueil de liPad, faites glisser rapidement vers le haut du bas de lécran si vous utilisez un iPad Pro, ou appuyez sur le bouton daccueil Touch ID pour dautres iPad.

Si vous possédez un modèle iPad Pro 2018, vous pouvez appuyer nimporte où sur lécran pour réveiller votre iPad. Si vous possédez un autre iPad, appuyez sur le bouton daccueil Touch ID.

Si vous lisez un document dans iBooks, appuyez sur sur le côté gauche de lécran de votre iPad pour revenir à la page précédente. Si vous êtes dans une autre application, comme Safari, balayez lécran de votre iPad de gauche à droite pour revenir à lécran précédent.

Pour modifier lorientation sur liPad, retournez simplement liPad horizontalement pour une orientation paysage ou verticalement pour une orientation portrait. Si vous souhaitez empêcher laffichage de votre iPad de pivoter lorsque vous le tournez, faites glisser votre doigt depuis le coin supérieur droit de lécran daccueil pour afficher le centre de contrôle, puis appuyez sur licône avec le cercle et la flèche autour du verrou.

Il est possible davoir une fenêtre dapplication flottante (application Slide Over) exécutée au-dessus de votre application principale dans iPadOS. Pour faire apparaître une application secondaire: faites glisser lentement vers le haut depuis le bas de lécran de votre iPad jusquà ce que le Dock apparaisse> Retirez votre doigt de lécran> Appuyez et maintenez licône de lapplication que vous souhaitez charger> Faites-la glisser et déposez-la du Dock sur lécran.

Lapplication secondaire apparaîtra alors au-dessus de lapplication principale que vous utilisiez déjà.

Pour déplacer lapplication Slide Over secondaire de lautre côté de lécran: faites glisser depuis le haut de la fenêtre (vous y verrez une longue ligne grise). Vous pouvez le déplacer vers la gauche ou la droite de lécran.

Avec votre application Slide Over, ou application secondaire, flottant au-dessus de lapplication principale sur lécran de votre iPad, faites glisser le haut de cette fenêtre contextuelle vers le haut ou vers le bas. Lapplication remplira une partie de lécran, aux côtés de votre application principale, pour diviser lécran de liPad en deux et vous permettre dutiliser les deux applications en même temps.

Par défaut, lapplication Slide Over ou lapplication secondaire occupe 50% de lécran de votre iPad lorsque vous lancez le mode décran partagé. Si vous souhaitez faire de lapplication secondaire lapplication principale ou plus grande ou la réduire, déplacez la ligne de séparation sombre vers la gauche ou la droite et les écrans changeront de taille en conséquence.

Pour quitter lécran partagé ou vous débarrasser de lapplication Slide Over: faites glisser votre doigt vers le haut depuis la barre noire en bas de lapplication que vous souhaitez supprimer. Il apparaîtra ensuite au-dessus de lautre application et vous glissez vers le haut pour supprimer lapplication.

Assurez-vous que lapplication Photos ou lapplication Fichiers sexécute avec Mail ou Messages. Vous pouvez ensuite faire glisser et déposer des fichiers et des images dans des e-mails ou des messages. Recherchez limage / le fichier souhaité et faites-le glisser vers le message ou le-mail que vous rédigez.

Faites fonctionner Safari avec Notes dans la vue Split Screen. Vous pouvez ensuite faire glisser des morceaux de texte ou une URL de Safari vers Notes. Appuyez sur le texte que vous souhaitez copier, puis appuyez longuement dessus et faites-le glisser vers Notes. Vous devrez avoir les deux applications ouvertes sur le même écran pour que cela fonctionne.

Dans iPadOS 14, vous pouvez ajouter des widgets à votre écran daccueil, comme vous le pouvez sur iOS 14. Pour ajouter des widgets à votre écran daccueil: Mettez votre iPad en orientation paysage> Appuyez de manière prolongée sur lécran daccueil> Balayez vers la droite> Activez Keep on Home Écran> Appuyez sur "+" pour ajouter plus de widgets> Terminé.

Smart Stack vous montre des informations pertinentes tout au long de la journée, telles que la météo, votre prochain événement de calendrier ou des photos de votre bibliothèque. Pour ajouter une Smart Stack à votre écran daccueil: Mettez votre iPad en orientation paysage> Appuyez de manière prolongée sur lécran daccueil> Appuyez sur "+"> Appuyez sur Smart Stack> Ajouter un widget> Terminé.

Tous les iPad prenant en charge iPadOS proposent le mode sombre. Pour activer ou désactiver le mode sombre: Ouvrez Paramètres> Affichage et luminosité> Cochez ou décochez Sombre. Si vous appuyez sur Options ci-dessous, vous pourrez configurer un calendrier.

Si vous voulez savoir quel type diPad vous possédez ou connaître la génération: Ouvrez Paramètres> Général> À propos. À partir de là, vous pourrez voir la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le nom du modèle de votre iPad et le numéro de modèle. Le numéro de série se trouve également ici.

Il est possible dajouter la vue du jour à lécran daccueil de votre iPad. Assurez-vous que votre iPad est en orientation paysage. Faites glisser votre doigt vers la droite depuis lécran daccueil et appuyez sur Modifier. Activez ensuite le commutateur pour conserver la vue Aujourdhui sur votre écran daccueil.

Today View vous donnera des informations opportunes sur vos applications préférées, en un coup dœil. Vous pouvez ajouter et organiser des widgets pour que vous ayez exactement ce que vous voulez voir apparaître - voir le conseil ci-dessous pour savoir comment.

Faites défiler vers le bas de la vue Aujourdhui et appuyez sur "Modifier". À partir de là, vous pouvez ajouter et supprimer des widgets, ainsi que modifier les favoris épinglés en haut et réorganiser la façon dont vous souhaitez que les widgets apparaissent.

Si vous avez perdu votre iPad et que vous possédez un autre appareil Apple: ouvrez lapp Localiser (cercle vert avec un point bleu sur fond blanc)> Appuyez sur Appareils en bas> Appuyez sur votre iPad dans la liste> Vous pouvez ensuite choisir un certain nombre doptions, y compris la lecture dun son si vous pensez avoir perdu votre iPad à proximité ou lobtention dun itinéraire vers son dernier emplacement connu.

Avec iPadOS et macOS Catalina ou version ultérieure, il est possible dutiliser un iPad comme écran secondaire sur votre Mac. Vous devrez être connecté à votre iPad et à votre Mac avec le même identifiant Apple. Lisez notre fonctionnalité distincte sur le fonctionnement de Sidecar et comment le lancer .

Pour travailler sur des fichiers à partir dun lecteur externe sur votre iPad: Connectez le lecteur externe à votre iPad à laide dun adaptateur> Ouvrir les fichiers> Appuyez sur le lecteur externe dans la barre latérale. Vous pouvez alors simplement retirer le lecteur lorsque vous avez terminé.

Ajoutez des applications au Dock iPad simplement en appuyant longuement sur une icône dapplication et en la faisant glisser en position dans le Dock. Le Dock peut contenir jusquà 13 applications ou dossiers et deux autres applications «les plus récentes». Si vous navez que 11 applications dans votre Dock, vous pouvez avoir trois autres applications "les plus récentes".

Par défaut, une petite section du Dock de liPad est réservée aux applications récemment utilisées. Il se trouve à droite du Dock et est séparé des autres applications ancrées par une fine ligne de séparation verticale. Si vous ne voulez pas du tout que les applications récentes apparaissent: Ouvrez Paramètres> Écran daccueil et Dock> Désactivez Afficher les applications suggérées et récentes dans le Dock.

Le clavier de liPad permet daccéder facilement aux symboles et aux chiffres que vous utilisez fréquemment. Faites glisser rapidement vers le bas la touche correspondante pour accéder à vos principaux symboles et chiffres de ponctuation. Les options secondaires sont toujours accessibles en appuyant sur la touche des symboles.

Dans iPadOS, vous pouvez pincer pour réduire le clavier et le déplacer où vous le souhaitez sur lécran de votre iPad. Cela permet non seulement de taper à une main, mais vous pouvez également voir plus de ce qui se trouve sur lécran de votre iPad sans que le clavier ne vous gêne.

Pour copier et coller sur un iPad exécutant iPadOS, sélectionnez une image ou du texte et pincez avec trois doigts pour copier. Pour coller, pincez avec trois doigts.

Ouvrez lapplication Notes> Appuyez sur licône de lappareil photo en haut à droite> Choisissez "Numériser les documents" et prenez une photo dun document. Vous pouvez choisir de le faire détecter automatiquement le document ou de le faire manuellement. Une fois la photo prise, liPad peut alors la réaligner automatiquement pour en faire un document plat et modifiable.

Pour prendre une capture décran sur liPad, appuyez et relâchez rapidement le bouton Accueil et le bouton Veille / Réveil. Vous pouvez ensuite appuyer sur la vignette pour marquer la capture décran ou la partager. Toutes les captures décran apparaîtront dans lapplication Photos .

Pour ceux qui ont un iPad Pro (2018) ou version ultérieure, ou le dernier iPad Air, appuyez et relâchez rapidement le bouton daugmentation du volume et le bouton Veille / Réveil.

Si vous souhaitez imprimer lécran, appuyez sur la capture décran, puis sur le rectangle avec la flèche, puis sur Imprimer. Vous devrez être connecté à une imprimante pour que cela fonctionne.

Si vous activez Photos iCloud, toutes les photos que vous prenez ou modifiez sur votre iPad ou un autre appareil Apple seront accessibles sur tous vos appareils. Ouvrez Paramètres> Appuyez sur votre nom en haut> iCloud> Photos> Activer les photos iCloud.

Vous pouvez créer des dossiers pour vous aider à organiser vos applications. Pour créer un nouveau dossier, appuyez de manière prolongée sur une application> Réorganiser les applications> Faites glisser une application sur une autre et un dossier sera créé. Vous pouvez ensuite renommer le dossier en appuyant sur len-tête en haut du dossier.

Si plusieurs membres de votre famille utilisent tous des appareils Apple, cela vaut la peine de configurer le partage familial afin de pouvoir partager le stockage et les applications iCloud sur les appareils. Vous pouvez tout savoir sur le partage familial dans notre fonction distincte , mais pour commencer, ouvrez Paramètres> Appuyez sur votre nom> Configurer le partage familial.

Vous aurez besoin dune souris Bluetooth si vous souhaitez la connecter à votre iPad. Ouvrez Paramètres> Appuyez sur Bluetooth> Assurez-vous que le Bluetooth de votre souris est activé> Sélectionnez la souris dans la section Autres appareils> Suivez les instructions de couplage.

Par défaut, votre iPad se verrouillera probablement automatiquement après deux minutes, ce qui signifie que lécran deviendra sombre si vous ne lavez pas utilisé pendant ces deux minutes. Pour garder un écran iPad allumé plus longtemps: Ouvrez Paramètres> Affichage et luminosité> Verrouillage automatique> Choisissez entre 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et Jamais.

Les modèles iPad Pro (2018) et les nouvelles fonctionnalités Face ID signifiant comme les derniers iPhones, vous pouvez les déverrouiller avec votre visage. Face ID permet de stocker jusquà deux visages pour déverrouiller lappareil sans mot de passe. Accédez à Paramètres> Face ID et code daccès> Configurer une autre apparence.

Si vous possédez un modèle diPad Touch ID, vous pouvez ajouter jusquà cinq empreintes digitales afin que différents doigts ou différentes personnes puissent utiliser Touch ID pour déverrouiller votre iPad sans avoir à entrer le code.

Ouvrez Paramètres> Touch ID et code daccès> Ajouter une empreinte digitale.

Allez dans Messages> Composer un message à un ami> Appuyez sur licône Memoji> Appuyez sur un autocollant> Faites-le glisser dans la conversation.

Pour répondre directement à un message antérieur dans iMessage: Ouvrez Messages> Ouvrez le chat> Appuyez deux fois sur la bulle du message> Appuyez sur répondre.

Pour les modèles iPad Pro (2018) et plus récents, vous pouvez utiliser Memoji et Animoji dans un appel FaceTime. Faites lappel FaceTime à la personne à qui vous voulez parler en premier, puis lorsque vous êtes dans lappel, appuyez sur licône étoile pour révéler les caractères Animoji et Memoji. Vous pouvez alors poursuivre la conversation ou changer de personnage en appuyant sur un bouton.

Votre iPad doit afficher automatiquement lheure correcte, mais si vous souhaitez modifier lheure ou régler lhorloge de votre iPad sur 12 heures ou 24 heures, ou modifier le fuseau horaire: Ouvrez Paramètres> Général> Date et heure.

À partir de là, si vous désactivez la bascule Définir automatiquement, vous pouvez modifier lheure. Vous pouvez également activer ou désactiver lheure sur 24 heures, choisir le fuseau horaire et choisir si vous souhaitez que la date saffiche dans la barre détat de lécran daccueil.

Ouvrez Paramètres> Faites défiler jusquà Safari> Faites défiler jusquà Effacer lhistorique et les données du site Web> Effacer.

Si vous souhaitez modifier la page daccueil sur Safari - définissez-la sur Google par exemple - vous devrez ouvrir Safari sur votre iPad> Accédez à la page que vous souhaitez définir comme page daccueil> Appuyez sur le rectangle avec la flèche en haut à droite de votre écran> Ajouter à lécran daccueil> Renommer la page si vous le souhaitez> Appuyez sur Ajouter en haut à droite.

Ouvrez Paramètres> Touch ID et code daccès / Face ID et code daccès> Faites défiler jusquà la section «Autoriser laccès lorsque verrouillé». Activez ou désactivez ce à quoi vous souhaitez pouvoir accéder lorsque votre iPad est verrouillé.

Si votre iPad est en cours de chargement, il y aura un symbole en forme déclair à côté de licône de la batterie en haut à droite de lécran de votre iPad. Si votre iPad est verrouillé, une grande icône de batterie apparaîtra au milieu de lécran de verrouillage de liPad.

Pour charger votre iPad plus rapidement, vous pouvez essayer de placer votre iPad en mode avion. Pour ce faire, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de lécran daccueil de liPad et appuyez sur lavion.

Cependant, le meilleur moyen de recharger plus rapidement la batterie de votre iPad est dacheter le chargeur USB-C 30 W dApple et un câble USB-C vers Lightning ou un câble USB-C vers USB-C, selon le modèle diPad que vous possédez. Si vous avez un MacBook, vous naurez peut-être besoin que dacheter le câble, car les nouveaux MacBook sont livrés avec un chargeur rapide dans la boîte.

Ouvrez Paramètres> Batterie. À partir de là, vous pourrez voir les deux derniers jours ou lutilisation, ou les dernières 24 heures, selon longlet que vous sélectionnez. Sous chaque onglet se trouvera un graphique et une liste dapplications montrant lutilisation de la batterie par application.

Ouvrez Paramètres> Batterie> Activer ou désactiver le pourcentage de batterie.

Pour connecter lApple Pencil à liPad, branchez-le dans le port Lightning en bas de votre iPad. Vous devrez ensuite confirmer le couplage et votre iPad et lApp Pencil seront connectés et prêts à être utilisés.

Si vous avez un Apple Pencil et un iPad qui le prend en charge: Réveillez lécran> appuyez deux fois sur lécran de verrouillage avec la pointe de lApple Pencil et vous pourrez ouvrir Notes et commencer à créer une nouvelle note. Cela fonctionne même si lécran est verrouillé.

Pour vous assurer que cette fonction est activée: Ouvrez Paramètres> Notes> Définissez ce que vous voulez que la fonction «Accéder aux notes depuis lécran de verrouillage» fasse. Vous pouvez le faire toujours créer une nouvelle note ou reprendre la dernière note créée sur lécran de verrouillage.

Avec iPadOS 14, si vous dessinez des formes avec lApple Pencil et faites une pause à la fin du dessin, la forme parfaite se mettra en place.

Dessinez une étoile, un cœur, un cercle, un carré ou une autre forme, puis maintenez le crayon à lextrémité de la forme jusquà ce que la forme parfaite se mette en place.

Dans lapplication Notes, utilisez votre Apple Pencil pour commencer à écrire une note manuscrite. Vous pouvez basculer entre les notes manuscrites et tapées dans la même note.

Vous trouverez le champ de recherche dans le menu latéral de Notes en haut de vos notes. Vous pouvez lutiliser pour rechercher des notes manuscrites ainsi que des notes tapées. Si votre écriture est suffisamment claire, Notes comprend ce que vous écrivez.

Avec votre Apple Pencil, vous pouvez rapidement signer des documents, annoter des PDF ou des pages Web en plaçant simplement la pointe de lApple Pencil sur lécran.

Si vous utilisez lApple Pencil (2e génération) avec les derniers modèles diPad Pro (2018) ou plus récents, vous pouvez modifier ce que fait la fonction de double pression.

Accédez à Paramètres> Apple Pencil. Ici, vous pouvez choisir de basculer entre loutil actuel et la gomme, loutil actuel et le dernier utilisé, ou afficher la palette de couleurs. Vous pouvez également choisir de désactiver complètement la fonctionnalité. Cette fonctionnalité nest pas disponible sur lApple Pencil de première génération.

Avec un clavier intelligent Apple iPad, vous pouvez appuyer et maintenir la touche «CMD» pour afficher tous vos raccourcis clavier disponibles. Dans la plupart des cas, ceux-ci correspondent à ceux que vous pourriez avoir lhabitude dutiliser sur un Mac si vous en avez un.

Cmd + N: ouvre une nouvelle fenêtre, ce qui est pratique pour la vue fractionnée dans Safari.

Cmd + H: vous amène à lécran daccueil.

Cmd + Barre despace: vous amène directement à la recherche.

Cmd + Tab: vous permet de faire défiler les applications ouvertes.

Maintenez Cmd: révèle dans les raccourcis dapplication.

Cmd + Shift + 3: prend une capture décran de tout lécran.

Cmd + Shift + 4: prend une capture décran, puis louvre automatiquement en mode dannotation.

Si vous utilisez un modèle iPad Pro (2018) ou version ultérieure avec Face ID, vous pouvez simplement appuyer sur la barre despace et liPad souvre. Assurez-vous simplement de regarder la caméra Face ID lorsque vous le faites.

Écrit par Stuart Miles et Britta O'Boyle.