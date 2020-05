Quest-ce que lécran True Tone dApple?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple a une technologie appelée True Tone, qui est présente dans les écrans de certains de ses appareils.

La technologie a fait son apparition sur l iPad Pro en 2016, mais elle a ensuite été ajoutée aux appareils, y compris les iPhones à partir de l iPhone 8 , ainsi quaux ordinateurs portables Apple lancés après la mi-2018.

Quest-ce que la technologie True Tone dApple, que fait True Tone et comment améliore-t-elle les affichages? Voici tout ce que vous devez savoir sur True Tone.

Les appareils dotés de la technologie True Tone sont dotés de capteurs qui mesurent la couleur et la luminosité de la lumière ambiante. Lappareil utilise ensuite ces informations pour ajuster automatiquement son affichage, afin quil puisse corriger le point blanc et léclairage en fonction de votre éclairage environnemental afin de rendre le bon type de blanc dans toutes les conditions. Cette technologie nest pas nouvelle car certains moniteurs de bureau la proposent depuis longtemps.

La chose à retenir est que le système optique humain compare constamment le quasi-blanc au parfaitement blanc et quun "meilleur" blanc peut affecter notre contraste perçu de tout ce que nous regardons, ce qui signifie quun point blanc ajusté devrait être plus confortable pour notre yeux. Cela signifie également que les appareils avec True Tone devraient être plus lisibles en plein soleil, améliorant ainsi leur utilisation de manière très subtile.

Cependant, il existe un autre élément important pour les créations, qui garantit que les couleurs affichées restent cohérentes et précises. En ce qui concerne les MacBooks avec True Tone, la technologie permet une expérience de visionnement naturelle qui nest pas faussée par la lumière ambiante.

Voici comment Apple a expliqué son écran True Tone lors de son premier lancement: "LiPad Pro 9,7 pouces est doté de technologies daffichage avancées, dont un écran True Tone, qui utilise de nouveaux capteurs à quatre canaux pour ajuster dynamiquement la balance des blancs de lécran la lumière qui vous entoure pour une expérience visuelle plus naturelle et plus précise sur papier blanc. "

True Tone est activé par défaut, mais il peut être activé ou désactivé.

Sur iPhone et iPad: ouvrez Paramètres> Affichage et luminosité> Activer ou désactiver True Tone.

Sur Mac: choisissez le menu Apple dans le coin supérieur gauche> Préférences Système> Écrans> Cliquez sur longlet Affichage> Cochez ou décochez True Tone.

Pourquoi voudriez-vous désactiver True Tone? Préférence personnelle - comme Night Shift ou auto-luminosité, parfois vous voulez juste que les choses restent statiques et ne changent pas pendant que vous les regardez.

Night Shift était une fonctionnalité introduite par Apple dans iOS 9.3. Il utilise lhorloge et la géolocalisation de liPad ou de liPhone pour ajuster automatiquement les couleurs de laffichage à lextrémité la plus chaude du spectre après la tombée de la nuit. Lidée est de réduire lexposition à la lumière bleue, qui stimule le cerveau et peut vous tenir éveillé, ce qui entraîne une mauvaise nuit de sommeil.

Night Shift fonctionne comme True Tone, mais pour une raison différente. Il offre un écran plus chaud plus près de votre heure de coucher afin de réduire la quantité de lumière bleue émise par lécran.

En conséquence, laffichage apparaît plus orange. Un affichage plus chaud devrait être beaucoup plus confortable pour la lecture tard dans la nuit lorsque la lumière ambiante est probablement plus faible. Apple suggère que la lumière bleue peut affecter notre sommeil en perturbant notre rythme circadien, ce qui modère notre horloge biologique.

Night Shift devrait réduire les effets négatifs de lutilisation de votre appareil la nuit. Vous pouvez ajuster les paramètres de décalage de nuit, le planifier et modifier la température de couleur. Pour faire ça:

Sur iPhone: ouvrez Paramètres> Affichage et luminosité> Night Shift.

Sur Mac: choisissez le menu Apple dans le coin supérieur gauche> Préférences Système> Écrans> Cliquez sur longlet Shift de nuit.