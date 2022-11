Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Ce n'est un secret pour personne que le stockage interne de la gamme de tablettes Fire d'Amazon est un peu limité. Si un enfant s'est déjà plaint à vous parce qu'il ne pouvait plus télécharger de jeux ou de vidéos sur sa tablette, vous le savez mieux que quiconque.

Heureusement, vous pouvez étendre le stockage de presque tous les modèles de tablettes Fire. Vous pouvez certainement étendre le stockage de tous les modèles les plus récents, et même utiliser une fonction qui vous permet d'adopter la carte microSD comme stockage interne pour y enregistrer des applications et des jeux.

De quoi ai-je besoin ?

Vous aurez besoin d'une carte microSD, de préférence de classe 10 pour garantir une vitesse de lecture et d'écriture suffisante. Ces cartes sont très abordables de nos jours ; même les versions basiques d'Amazon ont des vitesses de lecture et d'écriture élevées, vous n'avez donc pas à vous soucier des performances.

Nous vous recommandons tout de même d'opter pour une carte SanDisk Ultra. Vous pouvez obtenir une carte de classe 10 de 128 Go pour un prix très raisonnable et, avec elle, doubler ou quadrupler le stockage de votre tablette Fire. De plus, les applications fonctionneront bien dessus si vous décidez d'utiliser la carte SD comme stockage interne.

Bien sûr, si vous voulez plus que 128 Go, vous pouvez l'obtenir. La plupart des tablettes Fire prennent en charge jusqu'à 512 Go supplémentaires, et certains modèles plus grands et plus récents prennent même en charge jusqu'à 1 To de stockage supplémentaire. Nous pensons toutefois que 128 Go suffiront à la plupart des gens.

Quels modèles de tablettes Fire peuvent être étendus ?

Fire 7, Fire HD 8 et Fire HD 10

Tous les modèles actuels de tablettes Fire prennent en charge une carte microSD, et de nombreux modèles plus anciens le font également. Il suffit de chercher le petit rabat en plastique sur le bord inférieur si vous tenez la tablette en orientation paysage avec l'appareil photo en haut.

Cela signifie que vous pouvez acheter n'importe laquelle des tablettes Fire actuellement proposées par Amazon et savoir que vous serez en mesure d'ajouter de l'espace de stockage si nécessaire.

Comment étendre le stockage ?

Heureusement, le processus d'insertion de votre carte SD dans la tablette est simple. Tout ce que vous avez à faire est de localiser le port SD susmentionné sous le rabat en plastique.

Si vous tenez la Fire HD 8 en mode paysage avec l'appareil photo sur la lunette supérieure, le port microSD se trouve sur le bord inférieur, près du coin droit. Si vous tenez l'appareil en mode portrait avec les ports et les boutons sur le bord inférieur, le port microSD se trouve sur le côté droit, près du coin gauche.

Ouvrez le rabat en plastique et insérez la carte microSD en veillant à ce que la partie supérieure de la carte soit orientée vers le haut et que les points de contact dorés situés sur la partie inférieure soient orientés vers le bas (ou dans le même sens que l'arrière de la tablette).

Message "Carte microSD incompatible", que dois-je faire ?

Si vous recevez une notification sur votre tablette Fire indiquant que la carte SD insérée n'est pas prise en charge ou est défectueuse, vous devez la formater. Là encore, il s'agit d'un processus assez simple. Il suffit de cliquer sur l'option "Formater et effacer" de la notification pour accéder à l'écran de formatage de la carte. Vous pouvez choisir de la formater comme une carte SD "portable" standard ou de la formater pour l'adopter comme stockage interne.

Si vous voulez l'effacer manuellement et la formater à nouveau, vous pouvez aller dans Réglages > Stockage > Choisir la carte SD, puis appuyer sur les trois points dans le coin supérieur et sélectionner "formater comme stockage portable" ou "formater comme stockage interne".

Utiliser la carte SD comme stockage interne sur la Fire tablet

Étant donné que le système d'exploitation de la tablette Fire est basé sur Android - et qu'Android a la capacité d'"adopter" le stockage externe comme interne depuis quelques années - vous utilisez une carte mémoire comme mémoire interne. Cela signifie que vous pouvez non seulement y enregistrer des fichiers et du contenu, mais aussi installer des applications et les exécuter à partir de la carte microSD.

Encore une fois, si vous recevez le message "carte microSD incompatible", appuyez sur l'option "Formater et effacer" dans le message contextuel, puis choisissez "utiliser comme mémoire interne". Lisez le message d'avertissement concernant l'effacement du contenu existant de la carte et appuyez sur "Formater le périphérique de stockage". Attendez maintenant que le formatage soit terminé.

Déplacer des applications ou des données de la tablette Fire vers la carte SD

Une fois la carte en place et formatée, vous pouvez déplacer vos données, votre contenu et vos applications vers la carte SD. Il s'agit d'un processus simple. Pour déplacer le contenu/les données, le processus est le suivant :

Ouvrez Paramètres Appuyez sur "Stockage". Sélectionnez " Déplacer les données vers la carte SD ". Sur l'écran suivant, confirmez que vous voulez déplacer les données/contenu.

C'est tout. Attendez que la tablette déplace votre contenu du stockage interne vers la carte microSD. C'est presque exactement le même processus pour déplacer les applications :

Ouvrez Paramètres Appuyez sur "Stockage". Sélectionnez " Déplacer les applications vers la carte SD ". Lisez l'avertissement qui s'affiche, puis appuyez sur "Déplacer les applications".

Le processus de déplacement des applications du stockage interne vers la carte SD prend un peu de temps, vous devrez donc être patient et attendre que le processus soit terminé.

