Amazon annonce le nouveau Fire HD 8 2022 - mais qu'y a-t-il de nouveau ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La dernière mise à jour de l'Amazon Fire HD 8 remonte à 2020, avec un nouveau design général. La dernière mise à jour d'Amazon augmente la puissance - revendiquant une augmentation de 30 pour cent de la puissance grâce à une mise à niveau du processeur.

La version 2022 de la Fire HD 8 est fondamentalement la même conception globale et les mêmes dimensions, mais il ya une légère diminution du poids, ce qui rend cette tablette de voyage populaire un peu plus portable.

Comme auparavant, il existe plusieurs versions de cet appareil : il y a le modèle standard Fire HD 8, mais il passe ensuite à la Fire HD 8 Plus qui dispose de 3 Go de RAM et d'une charge sans fil Qi - et qui est compatible avec la station de charge sans fil d'Amazon.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ensuite, il y a les versions pour enfants. Il s'agit de la Fire HD 8 Kids et de la Fire HD 8 Kids Pro. Ces tablettes sont fondamentalement les mêmes, mais s'adressent à une tranche d'âge légèrement différente. Le modèle Kids est destiné aux 3-7 ans tandis que le Kids Pro est destiné aux 6-12 ans.

Le matériel est le même, mais l'expérience logicielle est légèrement différente, afin de mieux convenir aux enfants plus âgés.

Comme auparavant, la Fire HD 8 est dotée d'un écran de 8 pouces avec une résolution de 1200 x 800 pixels. Elle dispose d'une capacité de stockage de 32 ou 64 Go - avec prise en charge des cartes microSD jusqu'à 1 To - et sa batterie promet 13 heures d'autonomie.

La tablette se recharge en 5 heures avec le chargeur de 5W fourni, mais elle prend en charge jusqu'à 15W (vous devrez fournir votre propre chargeur pour cela). Comme nous l'avons mentionné, la charge sans fil Qi est disponible sur le Plus, avec le dock vendu séparément.

Il ne s'agit donc pas d'un énorme changement pour la famille des appareils Fire HD 8, mais plutôt d'une mise à jour de mi-vie qui reflète le fait que ces tablettes sont extrêmement populaires auprès d'un large éventail d'utilisateurs.

Les tablettes elles-mêmes seront disponibles à partir du 19 octobre 2022, mais elles sont disponibles en pré-commande dès maintenant.

Il existe une gamme de couleurs, y compris un Rose (rose) ravissant. Nous avons toujours aimé utiliser la Fire HD 8 et nous sommes sûrs que le modèle 2022 restera l'un des appareils les plus populaires d'Amazon. Il est idéal pour regarder des films et se divertir, et constitue un compagnon de voyage abordable.

Qu'est-ce que le Pocket-lint daily et comment l'obtenir gratuitement ? Par Stuart Miles · 2 Février 2022 Pocket-lint daily est une newsletter technique quotidienne organisée par Stuart Miles, fondateur de Pocket-lint. Découvrez comment l'obtenir chaque

squirrel_widget_12855743

Écrit par Chris Hall.