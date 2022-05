Quoi de neuf dans Amazon Fire OS 8 ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon n'est pas un fabricant Android typique. Bien qu'il soit bien connu qu'Amazon utilise Android comme plateforme pour ses appareils, il n'utilise pas le même Android que celui que l'on trouve sur le dernier téléphone Samsung ou Pixel.

Au lieu de cela, elle s'appuie sur l'Android Open Source Project - AOSP - le code de base d'Android, puis l'adapte à ses propres fins. Il s'agit d'une différence par rapport au skinning que l'on trouve sur un smartphone, car il n'y a pas d'applications Google sur les appareils Amazon. Au lieu de cela, l'entreprise utilise le code de base de la même manière que Huawei et certains parlent d'une version "bifurquée" d'Android.

Cela signifie que Fire OS - tel qu'on le trouve sur les tablettes Amazon Fire - fonctionne de manière similaire et familière à Android, mais dans le grand schéma des choses, il n'est pas vraiment comparable à ceux qui exécutent les services mobiles de Google.

Le grand changement apporté par Fire OS 8 est qu'il passe à Android 11. Android 11 a été lancé en 2020, mais ne partez pas en courant en pensant que cela signifie qu'il est dépassé, car nous parlons littéralement de code et les tablettes Fire ne sont pas vraiment comparables aux autres appareils Android.

Cependant, il intègre effectivement certains éléments qui ont été introduits dans Android 10 - mais cela ne signifie pas que tous les éléments d'Android 11 sont incorporés.

Fire OS 7 était basé sur Android 9.

Il y a une série de nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles dans Fire OS 8 qui amélioreront l'environnement pour les développeurs et résulteront en de meilleurs appareils. Certaines de ces nouveautés devront être utilisées par les développeurs pour améliorer les applications, mais d'autres pourraient être intégrées dans les changements apportés à l'expérience offerte par Amazon.

Il peut également y avoir de nouvelles fonctionnalités introduites par Amazon qui n'ont pas été révélées - tout comme nous ne connaissons pas la date ou les modèles qui obtiendront la mise à jour - juste que nous nous attendons à ce qu'elle soit déployée en 2022 et fasse (probablement) ses débuts sur la nouvelle tablette Fire 7.

Le mode sombre à l'échelle du système est arrivé avec Android 10 et Fire OS 8 permettra aux applications d'opter ou non pour le thème sombre, ce qui signifie que vous aurez plus de choix sur l'apparence de vos applications.

L'un des changements apportés par Android 10 permet d'accéder aux paramètres système d'une application directement à partir de celle-ci, sans avoir à la quitter, par exemple le Wi-Fi. Cela devrait permettre un meilleur contrôle lors de l'utilisation des applications.

High efficiency image file (HIEF) est un format d'image qui permet d'obtenir des images de meilleure qualité dans des fichiers de plus petite taille. Les applications qui l'utilisent pourraient potentiellement se charger plus rapidement ou utiliser moins de données pour afficher leurs images.

Il est possible de mieux contrôler ce que font les applications en arrière-plan, par exemple en limitant l'accès aux données de localisation en arrière-plan ou en empêchant une application de se lancer en arrière-plan et de vous interrompre.

L'une des nouveautés d'Android 11 est le contrôle unique des autorisations. Plutôt que d'accorder à une application l'accès à des permissions (comme l'appareil photo, le micro ou la localisation) de façon permanente, vous pouvez accorder cette permission pour une seule occasion. Il s'agit d'une autre méthode pour préserver la vie privée en limitant ce que les applications peuvent faire.

Écrit par Chris Hall.