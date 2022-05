L'Amazon Fire 7 reçoit une mise à jour de 2022 avec USB-C, plus de puissance et un nouveau design.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Fire 7 - la tablette la plus abordable d'Amazon - évolue depuis plusieurs années avec peu de changements. Mais dans la nouvelle version 2022 de la tablette, Amazon lui a fait subir une sorte de relooking.

Nous avons déjà vu des mouvements similaires sur les Fire HD 8 et Fire HD 10, avec un changement de design pour des bords plus étroits, ce qui a donné un look plus moderne. La Fire 7 2022 bénéficie de cet avantage, elle est maintenant plus courte de 12 mm et les larges bords ont été supprimés.

Plus important encore, les composants internes ont été améliorés, avec le passage à un processeur quadricœur de 2 GHz, contre 1,3 GHz auparavant, et le doublement de la RAM, qui passe à 2 Go. Amazon affirme que ces améliorations se traduisent par une augmentation de 30 % des performances, ce qui sera très apprécié.

Squirrel_widget_12852483

Le stockage reste le même (16 ou 32 Go), avec une carte microSD de 1 To désormais prise en charge, tandis que l'autonomie de la batterie est désormais évaluée à 10 heures au lieu de 7 heures.

Heureusement, la recharge se fait désormais via l'USB Type-C, donc plus besoin de ce chargeur Micro-USB et vous pouvez charger cette tablette avec votre ordinateur portable ou votre chargeur de téléphone (Android), ce qui est un bonus pour ceux qui voyagent, car vous aurez besoin de prendre moins de câbles.

Il s'agit donc d'un net progrès par rapport à la version précédente de cette tablette, ce qui signifie qu'elle sera un peu plus fluide lorsque vous utiliserez Fire OS - la version d'Android d'Amazon - pour parcourir les applications et le contenu.

Ces tablettes sont conçues autour de l'écosystème d'Amazon, donc Prime Video est au premier plan, mais il y a un accès complet à une gamme complète de services comme Netflix ou Disney+, ainsi que des applications et des jeux populaires.

Alexa est également de la partie, avec un contrôle vocal, tandis que les caméras avant et arrière permettent de prendre des photos ad hoc ou, plus probablement, de faire des appels vidéo.

Il y a une légère augmentation du prix, donc c'est un peu plus cher que la version précédente (qui est toujours disponible), mais nous pensons que les améliorations justifient la légère augmentation du prix.

Comme toujours, cependant, il y a de fortes chances que cette tablette bénéficie de réductions lors d'événements tels que le Prime Day et le Black Friday si vous souhaitez économiser un peu plus. Elle peut être commandée dès maintenant, avec une expédition vers la fin du mois de juin.

Squirrel_widget_12852483

Écrit par Chris Hall.