Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous avez un ancien Kindle dAmazon compatible 3G, il est peut-être temps de commander un remplacement. Cest parce que certains premiers Kindle ne pouvaient pas se connecter au Wi-Fi et commenceront donc bientôt à perdre leur capacité 3G car ces réseaux sont désactivés, à partir de décembre aux États-Unis selon Amazon.

Amazon est clair cependant que le contenu déjà téléchargé restera disponible, tandis que si vous vouliez vraiment obtenir du contenu sur lun de ces appareils antérieurs à lavenir, vous le pourriez via le câble micro USB.

squirrel_widget_146035

Le problème concerne le premier Kindle (1re et 2e génération) et le Kindle DX (2e génération). Si vous avez un appareil compatible 3G autre que ceux-ci, vous pourrez toujours le connecter via Wi-Fi, mais le côté cellulaire ne fonctionnera plus. Et cela sapplique à certains modèles plus chers tels que la version précédente 2016 du Kindle Oasis qui ne sera effectivement Wi-Fi que dans un avenir proche.

Amazon offre aux clients concernés une remise sur un Kindle de nouvelle génération en tant quédulcorant et vous pouvez échanger nimporte quel appareil Kindle dans le cadre dun nouvel achat.

Les réseaux 3G seront désactivés aux États-Unis et au Royaume-Uni au cours des deux prochaines années à mesure que la couverture 4G et 5G se généralisera. Le spectre occupé par les réseaux 3G sera utilisé pour les réseaux plus récents.

Tous les réseaux américains prévoient de désactiver la 3G en 2022, tandis que la seule date que nous avons pour le Royaume-Uni est 2023 pour EE/BT. Vodafone a déclaré en 2019 quil le ferait dans les 2-3 ans, mais aucun délai nest apparu depuis.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 30 Juillet 2021